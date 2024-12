Svetové problémy bude pre Trumpa hasiť Richard Grenell, bývalý šéf tajných služieb

Zvolený americký prezident Donald Trump oznámil, že si vybral svojho bývalého šéfa tajných služieb Richarda Grenella za splnomocnenca Bieleho domu pre špeciálne misie, čo je funkcia, v ktorej zrejme ovplyvní americkú zahraničnú politiku voči krajinám, ako sú Severná Kórea či Veneuzuela. Napísala o tom agentúra Reuters. Republikán Trump sa do Bieleho domu po štvorročnej pauze vráti 20. januára budúceho roka.

„Ric bude pracovať na najhorúcejších miestach sveta, vrátane Venezuely a Severnej Kórey,“ uviedol Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social bez toho, aby bližšie popísal Grenellovu budúcu pracovnú náplň.

Grenell pôsobil ako Trumpov veľvyslanec v Nemecku, zvláštny prezidentský vyslanec pre mierové rokovania v Srbsku a Kosove a dočasne aj ako šéf tajných služieb (DNI).

Trump a Macron sa stretli so Zelenským Video

V Trumpovej novej nastupujúcej administratíve bol Grenell pokladaný za jedného z hlavných uchádzačov o post ministra zahraničia, do ktorého Trump nakoniec nominoval amerického senátora Marca Rubia. Hovorilo sa aj o tom, že by Grenell mohol získať post zvláštneho vyslanca pre vojnu na Ukrajine, ktorý nakoniec získal generálporučík vo výslužbe Keith Kellogg.

Čítajte viac Bude „vydierať“ Kyjev aj Moskvu? Trump na Ukrajinu pošle generála

Vzťahy Severnej Kórey a Venezuely s USA sú dlhodobo zlé. Podľa Reuters Trump zvažuje, že usporiada priame rokovania so severokórejským vodcom Kim Čing-unom v nádeji, že by to znížilo riziko ozbrojeného konfliktu. Ako sa k tomu Kim postaví, však nie je jasné. Severná Kórea ignorovala štyri roky trvajúce snahy amerického prezidenta Joea Bidena o začatie rozhovorov bez podmienok a Kimovi teraz dodáva odvahu širší raketový arzenál a oveľa užšie vzťahy s Ruskom.

Ukrajinský veľvyslanec: Tisíc dní bojujeme o právo na existenciu Video

Venezuelského vodcu Nicolása Madura Trump počas svojej predvolebnej kampane označil za diktátora. Maduro naopak vyhlásil, že Trumpovo znovuzvolenie predstavuje nový začiatok pre vzťahy medzi USA a Venezuelou. Trump počas svojho prvého funkčného obdobia zaviedol voči tejto juhoamerickej krajine prísnejšie sankcie, a to najmä na venezuelský ropný priemysel. Maduro následne v roku 2019 oznámil, že jeho krajina s USA prerušuje vzťahy.