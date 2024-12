Triumf pôvabu po tridsiatke. Najkrajšia Francúzka má 34 rokov, je ňou černoška zo zámoria

V krajine galského kohúta je to výnimočná udalosť: vôbec prvýkrát porota za najkrajšiu vybrala ženu z Martiniku, čo je francúzsky zámorský departmán v Karibskej oblasti, a tá sa stala najstaršou víťazkou v histórii súťaže Miss Francúzsko, ktorá sa prvý raz uskutočnila už v roku 1920.

Angarni-Filoponová sa mohla zúčastniť súťaže vďaka zmenám, ktoré organizátori nedávno zaviedli. Do roku 2023 museli mať súťažiace krásky 18 – 24 rokov. Zrušená bola aj požiadavka, aby nešlo o vydaté alebo rozvedené ženy, do súťaže sa nesmeli prihlásiť ani matky. Podmienka mať výšku najmenej 170 centimetrov zostala pochopiteľne zachovaná (rodáčka z Martinku má 182 cm, bola druhá najvyššia spomedzi 31 účastníčok). Počet súťažiacich žien je daný počtom regiónov vo francúzskom vnútrozemí a zámorských území, odkiaľ miestne víťazky postupujú do celoštátneho finále.

Je zaujímavé, že to bol už druhý pokus Angarni-Filiponovej získať korunku krásy. „V roku 2011 sa mladá žena vo veku 20 rokov umiestnila prvá v súťaži Miss Martinik. Dnes je to tá istá mladá žena vo veku 34 rokov, ktorá stojí pred vami, aby opäť reprezentovala Martinik, ako aj všetky ženy, ktorým kedysi povedali, že už je neskoro,“ povedala o sebe v narážke na svoj vek po rozhodnutí poroty. Priamy prenos vysielala televízna stanica TF1. Diváci, ktorí boli zvedaví na meno víťazky, museli vydržať sedieť pred televízorom ešte po polnoci, program sa skončill až okolo jednej hodiny v noci.

Angarni-Filiponová získala zmluvu na spoluprácu s organizátormi súťaže, rôzne dary od sponzorov a jeden rok môže bezplatne využívať byt v Paríži. Pre televíznu stanicu RTL poznamenala, že sa chce angažovať v kampani proti rakovine a to zvlášť v súvislosti s tým, že na ňu ochorela jej matka. Angarni-Filiponová prezradila z mladosti o sebe jednu kuriozitu: „Keď som bola šiestačka na základnej škole, za jeden rok som narástla o 30 centimetrov. Z 147 centimetrov som sa dostala na 177 centimetrov," povedala pre RTL. Neskôr jej pribudlo ešte päť centimetrov. S 182 centimetrami bola len o jeden centimeter nižšia ako najvyššia účastníčka tohtoročnej súťaže Miss Francúzsko.