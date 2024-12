Lúpežní baróni v USA: vládu preberajú miliardári ako Musk. Zhodne sa s Trumpom?

Donald Trump je miliardár, hoci niekoľko ráz zbankrotoval a dokonca mu skrachovalo kasíno. Asi ťažko by však naozaj zbohatol, keby nezdedil peniaze po otcovi a nestal sa televíznou hviezdou. Už 20. januára nastúpi populistický republikán opäť do Bieleho domu. Budú Spojené štáty pod Trumpovým vedením pripomínať viac plutokraciu ako demokraciu?

Preháňanie a falošný príbeh

"Chcem sa ospravedlniť Amerike. Pomohol som vytvoriť monštrum,“ napísal v októbri pre portál usnews.com o Trumpovi John Miller, ktorý takmer 25 rokov šéfoval marketingu v spoločnostiach NBC a NBCUniversal. Viedol aj tím, ktorý robil reklamu reality šou Apprentice (Učeň), ktorú Trump v rokoch 2004 až 2015 uvádzal a bol jej hlavnou hviezdou.

Miller však pripomenul, že to bol len televízny program, ktorý nie vždy odrážal skutočnosť. „Aby sme šou predali divákom, vytvorili sme príbeh, že Trump je superúspešný podnikateľ, ktorý si žije ako kráľ. Prinajmenšom sme podstatne preháňali. Prinajhoršom to vytvorilo falošný príbeh a Trump sa zdal byť úspešnejší, než bol,“ vysvetlil Miller.

Televízna kariéra republikána, ktorého majetok magazín Forbes momentálne odhaduje na 6,3 miliardy dolárov, pritom mala zásadný vplyv na voličov. Mnoho Američanov Trumpa nevníma ako politika, ale ako extrémne úspešného podnikateľa, ktorý vie všetko vybaviť. Newyorský miliardár si túto povesť udržal napriek tomu, že za jeho prvého pôsobenia v Bielom dome vzrástol verejný dlh USA o 7,8 bilióna dolárov, k čomu jednoznačne prispeli daňové úľavy pre bohatých.

Ako opätovne zvolený prezident chce Trump v tejto politike pokračovať. Podľa prepočtov Výboru pre zodpovedný federálny rozpočet bude ďalšie znižovanie daní znamenať, že štát bude mať v nasledujúcej dekáde k dispozícii o 10 biliónov dolárov menej.

Republikáni tvrdia, že všetko sa zaplatí z ciel na zahraničné tovary, no tieto opatrenia sa zároveň dotknú konzumentov v USA. Ďalším plánom trumpistov je, že každý rok osekajú verejný rozpočet o dva bilióny dolárov. Má na to vzniknúť úrad pre efektívnosť vlády už známy pod skratkou DOGE. Viesť ho budú najbohatší človek na svete Elon Musk, ktorý dal Trumpovi a republikánom na volebnú kampaň takmer 280 miliónov dolárov, a americký podnikateľ Vivek Ramaswamy.

Napriek veľkým vyhláseniam sa však ešte len uvidí, ako bude DOGE fungovať. Musk prispel k šíreniu mien federálnych zamestnancov, ktorých vraj Trumpova vláda plánuje vyhodiť. Podľa televízie CNN čelili viacerí ľudia zo zoznamu negatívnej kampani. Toto sa deje, hoci úrad bude mať oficiálne iba poradnú funkciu. Ak by z neho malo vzniknúť skutočné ministerstvo, musel by to schváliť Kongres. Muskovi sa však stávka na Trumpov populizmus zatiaľ vypláca. Podľa Forbesu má jeho majetok už hodnotu takmer 440 miliárd. Po výhre republikána v prezidentských voľbách 5. novembra výrazne narástli ceny akcií Muskových spoločností.

Forma oligarchie a konflikt záujmov

"Je to nová éra lúpežných barónov v Spojených štátoch. Je to forma oligarchie, v ktorej veľmi bohatí ľudia veria, že by mali mať aj politickú moc. Je to to isté, čo sa stalo v pozlátenom veku Ameriky. (Bolo to obdobie hospodárskeho rozmachu v USA približne od 70. rokov 19. storočia po začiatok 20. storočia, pozn. red.). Vtedajší titani biznisu mali záujem ovládať vládu. Zmenili to až určité progresívne reformy prezidentov Teddyho Roosevelta, Woodrowa Wilsona a Franklina Roosevelta. To, čoho sme teraz svedkami, je veľmi podobné tej ére. A neexistuje žiadny mechanizmus, ktorý by týchto bohatých ľudí zastavil,“ reagovala pre Pravdu Jennifer Merciecaová, odborníčka na históriu politickej komunikácie z Texas A&M University a autorka knihy Demagóg za prezidenta: Rétorická genialita Donald Trumpa.

A Musk nie je jediný superboháč, ktorý bude mať vplyv na chod americkej vlády. Už spomenutý podnikateľ Ramaswamy má podľa Forbesu k dispozícii majetok v hodnote okolo miliardy dolárov.

„Trump pretvoril Republikánsku stranu tak, aby prijala značku populizmu, ktorý uprednostňuje robotnícku základňu a je prinajmenšom navonok skeptický k moci korporácií. Od svojho druhého zvolenia sa však Trump výrazne opiera o poradcov a za členov vlády si vyberá ľudí, ktorí majú rovnakú charakteristickú vlastnosť ako on, teda zbohatli na zložitých obchodných schémach,“ napísal portál Politico.

Ten pripomenul, že medzi miliardárov, ktorí budú mať niečo spoločné s Trumpovou vládou, patria Howard Lutnick z Wall Streetu, ktorého Trump nominoval za ministra obchodu, Warren Stephens, generálny riaditeľ spoločnosti poskytujúcej finančné služby v Arkansase, ktorého si vybral za veľvyslanca v Spojenom kráľovstve, kandidát na šéfa NASA Jared Isaacman a námestník ministra obrany Steve Feinberg.

„Otvára to dvere pre oveľa viac možných konfliktov záujmov, pretože ich osobné bohatstvo je také obrovské,“ povedala Delaney Marscová, riaditeľka pre etické záležitosti v Centre pre legálnu kampaň.

Keď sa zameriame vyslovene len ľudí, ktorých do funkcie musí odobriť Senát, čo teda nie sú Musk ani Ramaswamy, druhá Trumpova vláda bude mať hodnotu asi 11,8 miliardy dolárov. Informovala o tom stránka usnews.com. Končiaca vláda demokratického prezidenta Joea Bidena pri tom vyzerá ako partia chudobných príbuzných. Jej členovia vlastnia majetok v celkovej hodnote „iba“ 118 miliónov.

Bude však Trumpov tím megaboháčov fungovať? Merciecaová si nie je istá. „Myslím si, že Musk, rovnako ako Trump, má rád moc. Či je finančná, politická, alebo sociálna. Na tom nezáleží. Obaja sú zberateľmi moci. Podľa mňa v tomto momente ich vízie do seba zapadajú natoľko, že spolupracujú, aby mohli všetko efektívne kontrolovať. No z histórie vieme, že bohatí ľudia nie vždy spolu dokážu fungovať. Niekedy sa začnú vnímať ako vzájomné hrozby,“ zdôraznila Merciecaová.