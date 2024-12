Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 027 dní Rusi "prevetrali" nukleárne rakety Jars v Novosibirsku Video Zdroj: MO RF

6:30 Plánuje Donald Trump obmedziť používanie amerických zbraní na Ukrajine alebo priškrtiť celkovú pomoc Kyjevu, pýtal sa spravodajský kanál CBS News republikána Michaela Waltza, ktorého si novozvolený americký prezident vybral za poradcu pre národnú bezpečnosť.

Bianko šek nie je stratégia, uviedol Waltz a odvolal sa na slová Trumpa v rozhovore pre magazín Time. Zdá sa, ako by sme spadli do večnej vojny.

„Ako vyzerá úspech v súlade s našimi záujmami? Ako ukončíme vojnu? Kto je pri stole? Ako dostaneme všetky strany k stolu a aký je rámec pre dohodu? To sú veci, o ktorých premýšľame s jeho (Trumpovým) fantastickým tímom, ktorý zostavuje,“ povedal Waltz. Dodal, že premýšľajú ako zastaviť masaker a urobiť definitívny koniec, nielen pauzu vo vojne. Spomenul aj rozhovor, ktorý mal Trump so šéfom NATO Markom Rutteom, že Európania preberú väčšiu úlohu po skončení konfliktu. Podotkol, že to je to, čo Trump už skôr chcel.

To, čo sa deje na Ukrajine, je štýl prvej svetovej vojny. „Je to mlynček na ľudské mäso. Prezidenta Trumpa veľmi znepokojuje masaker, ktorý prebieha,“ uviedol Waltz pri otázke na možné vianočné prímerie, ktoré navrhoval maďarský premiér Viktor Orbán.

„Musíme zastaviť boje. Ak by bol nejaký druh prímeria prvým krokom, pozrieme sa na to, čo to znamená. Ale do 20. januára sme v koordinácii so súčasnou (americkou) administratívou,“ uviedol Waltz.

Rusko plne podporuje iniciatívu maďarského premiéra Viktora Orbána týkajúcu sa prímeria s Ukrajinou a výmeny vojnových zajatcov. Podľa agentúry Reuters to pred niekoľkými dňami povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. O tejto možnosti hovoril v stredu Orbán s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ale uviedol, že maďarská strana s Kyjevom o ničom takom nerokovala, a zdôraznil, že nemožno rokovať o vojne Ruska proti Ukrajine bez Ukrajiny.

Ukrajinský prezident Zelenskyj v stredu v reakcii na rozhovor Orbána s Putinom šéfovi maďarskej vlády odkázal, že by bolo dobré „nebudovať si vlastný imidž na úkor jednoty Európy a Západu“. Zelenského poradca Dmytro Lytvyn povedal, že Budapešť Kyjev „ako vždy“ o svojich kontaktoch s Moskvou neinformovala, a ubezpečil, že Ukrajina sa každý deň snaží o oslobodenie zajatcov.