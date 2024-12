Pelicot, ktorý nechal znásilňovať svoju ženu, žiada o odpustenie

Dominique Pelicot, ktorý niekoľko rokov nechával desiatkami mužov znásilňovať svoju omámenú ženu, dnes na súde vo francúzskom Avignone poprosil rodinu, aby prijala jeho ospravedlnenie. Ocenil zároveň odvahu svojej už bývalej manželky Gisèle. Súd by mal rozsudok v sledovanom procese vyniesť vo štvrtok, píše dnes agentúra AFP. Prokuratúra pre hlavného obžalovaného žiada trest 20 rokov väzenia.

Teraz sedemdesiatdvaročnú Gisèle Pelicotovú roky znásilňovali cudzí muži po tom, čo ju jej vtedajší manžel omámil silnými anxiolytikami, teda liekmi proti úzkosti. Dominique Pelicot zo znásilňovania zhotovoval videá, na ktorých figurovalo celkom 83 mužov. Pred súd sa ich postavilo 50, ostatných sa nepodarilo identifikovať.

Rodina sa o prípade a hrozných praktikách otca dozvedela v roku 2020, kedy začalo policajné vyšetrovanie. Prípad otriasol celým Francúzskom a vyvolal debaty o násilí na ženách. Samotná Pelicotová je oceňovaná za to, že napriek bolestnému obsahu prípadu prijala radšej verejné prejednávanie, než súdny proces za zatvorenými dverami.

„Na začiatok by som chcel oceniť odvahu mojej bývalej ženy,“ vyhlásil dnes Pelicot pred trestným súdom v Avignone. „Ľutujem to, čo som urobil, spôsobujem (svojej rodine) štyri roky utrpenia, žiadam ich o odpustenie,“ vyhlásil obžalovaný vo svojom poslednom vyjadrení pred súdom pred vynesením rozsudku. Povedal, že nemožnosť vidieť svojich milovaných „je horšia ako zbavenie slobody“.

Muž sediaci v sklenenom boxe vedľa 17 ďalších obžalovaných znova uistil, že od začiatku procesu, ktorý začal 2. septembra, hovoril „úplnú pravdu“.

Označil sa za násilníka

Dominique Pelicot päťdesiat spoluobvinených našiel na internete a v období od júla 2011 do októbra 2020 ich púšťal do rodinného domu v Mazane, kde býval s manželkou, aby sa pozeral, ako ju v bezvedomí znásilňujú. Pelicot nikdy svoju zodpovednosť nepopieral a sám seba označil za „násilníka“. „Som vinný tým, čo som urobil. Všetko som zničil, o všetko som prišiel. Musím za to zaplatiť,“ vyhlásil už krátko po začatí procesu.

Jeho dvaja synovia požiadali justíciu, aby otca čo najprísnejšie potrestala a vyhlásili, že naňho chcú navždy zabudnúť. Jeho dcéra sa pokladá za ďalšiu z otcových obetí.

Väčšina z celkom 50 spoluobžalo­vaných je stíhaná za ťažké znásilnenie. Prokuratúra požadovala desať až 18 rokov väzenia pre 49 z nich. Štyri roky žiada proti poslednému obžalovanému, ktorý je stíhaný kvôli „osahávaniu“ Gisèle Pelicotovej.