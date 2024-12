Chce mať India dve miliardy obyvateľov? V najľudnatejšom štáte sveta volajú po podpore pôrodnosti

V Indii, ktorá je podľa odhadov OSN od roku 2023 najľudnatejším štátom na svete, silnie volanie po podpore pôrodnosti. Uvádza to server BBC News. Vo viac ako polovici indických štátov sa dostala miera pôrodnosti pod hodnotu dve deti na ženu, čo by bez vplyvu migrácie dlhodobo viedlo k poklesu populácie.

Hinduistickí nacionalisti, ktorí majú blízko k premiérovi Naréndrovi Módímu, či niektoré štáty vyzývajú ženy, aby rodili viac detí, a zvažujú opatrenia, ktoré by viedli k takému cieľu. V minulosti sa pritom India, ktorá má zhruba 1,45 miliardy obyvateľov, snažila pôrodnosť skôr obmedzovať.

Miera pôrodnosti sa v Indii v uplynulých desaťročiach výrazne znížila a teraz dosahuje dve deti na jednu ženu. Pod touto úrovňou sa ale údaj nachádza v 17 z 29 indických štátov. Pokles sa týka predovšetkým piatich štátov na juhu Indie, kde pôrodnosť klesla na 1,6 dieťaťa na ženu, čo je údaj podobný vyspelým európskym krajinám.

Práve na juhu Indie v poslednej dobe silnie volanie politikov a úradov po tom, aby ženy mali viac detí. Zavedenie podpory rodičom zvažuje napríklad štát Ándhrapradéš, ktorý nedávno zrušil svoju „politiku dvoch detí“. Ľudia, ktorí mali viac ako dve deti, boli vystavení v tomto štáte mnohým obmedzeniam. K výzvam na zvýšenie pôrodnosti sa pridal aj guvernér susedného štátu Tamilnádu M. K. Stalin, ktorý poukázal, že v minulosti bolo normálne mať aj 16 detí.

Politická motivácia?

Podľa analytikov môžu byť za výzvami politikov z juhu Indie obavy zo sčítania ľudí v roku 2026, na základe ktorého sa prehodnotí počet mandátov vo federálnych štruktúrach a výška príjmov od federálnej vlády. „(Štáty na juhu) sa obávajú, že budú potrestané za ich účinnú politiku kontroly populácie,“ povedal stanici BBC indický demograf Šrínivas Goli. Polepšiť by naopak mohli štáty na severe Indie, kde nebola taká striktná kontrola natality.

Pokles pôrodnosti však znepokojuje aj hinduistických nacionalistov, ktorí majú blízko k premiérovi Módímu a jeho strane BJP. „Podľa demografov, keď rast populácie klesne pod 2,1 (dieťaťa na ženu), tak spoločnosť sama zaniká,“ uviedol nedávno jeden zo šéfov hinduistických nacionalistov Móhan Bhagvat.

Obavy demografov však vzbudzuje skôr starnutie populácie. „India starne skôr, ako dokázala zbohatnúť,“ uviedol demograf Goli.

Podobnú dilemu rieši aj Čína, kde tiež zo strany úradov a predstaviteľov vládnucej komunistickej strany silnejú výzvy na rast pôrodnosti. V roku 2022 podľa agentúry Reuters, ktorá sa odkazuje na oficiálne zdroje, miera pôrodnosti v Číne predstavovala 1,09 dieťaťa na ženu. V Číne, ktorá bola od 19. storočia najľudnatejšou krajinou na svete, mnoho desaťročí platila takzvaná politika jedného dieťaťa.

India dosiahla miliardu obyvateľov v roku 2000. Od získania nezávislosti v roku 1947 sa tak počet obyvateľov krajiny zoštvornásobil. Do roku 2030 by India mala byť domovom viac ako 1,5 miliardy ľudí a podľa odhadov by mala jej populácia do roku 2050 dosiahnuť 1,6 až 1,7 miliardy obyvateľov.