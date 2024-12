Vnučka si zo zábavy spravila test DNA. Výsledok ju šokoval a spojil s vraždou z roku 1997

23-ročná Jenna Gerwatowská si objednala súpravu FamilyTreeDNA po tom, čo jeden z jej priateľov dostal test ako vianočný darček, píše portál Yahoo. Nasledoval telefonát z neznámeho čísla. Na druhom konci linky bola detektívka z Michiganskej štátnej polície, ktorá sa Jenny spýtala, či „počula o prípade Baby Garnet?“.

Otázka Jennu zaskočila. Prípad, ktorý sa datuje do roku 1997, otriasol malou komunitou, keď na toalete v kempingovej oblasti Garnet Lake – neďaleko miesta, kde Jenna vyrastala, našli telo mŕtveho dieťaťa.

Vyšetrovatelia však roky nedokázali dieťa identifikovať a ani nájsť svedkov a prípad išiel dostratena. Až teraz, desaťročia po náleze mŕtvolky, polícia informovala Jennu, že jej DNA sa zhodovala s nájdeným dieťaťom, čo naznačuje príbuzenský vzťah. Podľa súdnych dokumentov detektívi prípad znovu otvorili ešte v roku 2017 a spolupracovali s forenznou spoločnosťou na extrakcii DNA z ostatkov mŕtveho dieťaťa.

Dostala varovanie od matky

Keď sa Jenna podelila o novinku so svojou matkou Karou, dostala varovanie, že to bude podvod. Najmä preto, že Jenninho starého otca kontaktoval niekto, kto vystupoval ako detektív. Kara varovala Jennu, aby nezdieľala osobné informácie ani heslá s cudzími osobami.

Neskôr v ten večer dostala Jenna ďalší telefonát – tentoraz od Misty Gillis, staršej forenznej genealogičky a kontaktnej osoby pre prípady z Identifinders International. Gillis požiadala Jennu o prihlasovacie údaje do FamilyTreeDNA, aby mohla nahrať jej DNA do inej databázy. Presvedčená, že ide o podvod, Jenna odmietla a zložila telefón.

O týždeň neskôr matka v panike zavolala Jenne, keď bola v práci. „Musíš sa hneď vrátiť domov – je to núdzová situácia,“ povedala Kara. Jenna sa ponáhľala domov a našla svoju matku, ako sedí pri kuchynskom stole s Jenniným bratrancom. Polícia kontaktovala bratranca, aby podal výpoveď k prípadu Baby Garnet. „Moja mama mala slzy v očiach,“ povedala Jenna. „A môj bratranec bol v úplnom šoku.“

Sestra „Baby Garnet“

Podľa súdnych záznamov Jennin test DNA odhalil, že bola nevlastnou neterou nájdeného dieťaťa. Zistilo sa, že Kara, ktorá neskôr súhlasila s poskytnutím vlastnej DNA, bola nevlastnou sestrou „Baby Garnet“. Jenna povedala, že toto odhalenie spôsobilo, že jej matka si pospájala útržky do jedného celku a detektívom povedala, že „ak to má byť niekto, bola by to moja matka."

Kara (42) sa so svojou matkou Nancy Gerwatowskou nerozprávala od svojich 18 rokov, pretože ich vzťah bol napätý. To tiež znamenalo, že Jenna svoju babičku nikdy nestretla. „O prípade Baby Garnet som vedela celý svoj život,“ povedala Jenna, „ale aby som zistila, že do toho bola zapletená moja stará mama? Bolo to šokujúce."

Stratila vedomie

Kancelária generálneho prokurátora v Michigane tvrdí, že Nancy porodila dieťa sama vo svojom dome v Newberry. Dieťa zomrelo na zadusenie – teda smrť, ktorej by sa dalo zabrániť, keby Nancy vyhľadala lekársku pomoc.

Obhajoba však tvrdí, že Nancy nečakane porodila vo vani a že dieťa uviazlo v pôrodných kanáloch. Podľa jej právnikov Nancy počas pôrodu stratila vedomie a kým sa jej podarilo dieťa priviesť na svet, bolo už mŕtve.

Obhajoba tiež uvádza, že v roku 1997 nemala Nancy prístup k telefónu ani mobilnému telefónu a nebola schopná privolať si pomoc. Mŕtvolku následne zabalila do tašky a nechala v tábore. Jej právnici tvrdia, že po traumatickom pôrode bola v šoku a mala extrémne bolesti.

Nancy teraz čelí obvineniu z vraždy, za ktorú hrozí doživotný trest, ako aj z neúmyselného zabitia a zatajenia smrti jednotlivca. Obhajoba tiež tvrdí, že štát nemôže dokázať, že sa dieťa narodilo živé. Podľa obžaloby zase Nancy počas tehotenstva zvažovala potrat a nechodila ani na pravidelné kontroly.

Očakáva sa, že sudca do konca roka rozhodne, či bude prípad a obžaloba voči Nancy pokračovať.

„Bolo to neuveriteľne ťažké a traumatizujúce. Nikdy som sa s touto ženou nestretla, takže je to ťažké pochopiť – ale pre moju mamu je to ešte ťažšie, pretože toto je jej matka,“ povedala Jenna.