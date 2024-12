Čo čaká Asada a prečo si nevybral Irán, ale utiekol do Ruska? Rozhodujúce boli peniaze, pocit bezpečia a zrejme aj rakovina jeho manželky

Ako bude vyzerať jeho život v politickom exile? Udržal si po úteku z vlasti prístup k obrovskému bohatstvu, ktoré si za dlhé roky vládnutia nahonobil? A prečo vlastne zamieril do Ruska a nie do Iránu, keďže podobne ako Moskva bol aj Teherán jeho silný spojenec? Otázky, ktoré sa spájajú s bývalým sýrskym prezidentom Bašárom Asadom.

Bašár Asad so svojou manželkou Asmou a s ich tromi deťmi na snímke z júla 2022 v Sýrii.

Z pohľadu Asada má nepochybne prvoradý význam posledná z troch otázok. Správna odpoveď takmer určite znie tak, že Rusko mu dokáže zaručiť neporovnateľné väčší pocit bezpečia, ako keby odletel z Damasku do Teheránu. Príslušníci ruských bezpečnostných zložiek ho budú chrániť ako vlastné oko v hlave. Pre šéfa Kremľa Vladimira Putina to má význam v tom, aby vyslal svojim spojencom vo svete, že keby bolo najhoršie, môžu sa spoľahnúť na útek do Ruska. Tak ako Asad a pred ním zvrhnutá ukrajinský proruský prezident Viktor Janukovyč, ktorý si vychutnáva blahobyt v okolí Moskvy.

Dostal však Asad politický azyl od Putina zadarmo? Dá sa predpokladať, že Rusi budú žiadať od bývalého sýrskeho vodcu, aby im prezradil veľa citlivých informácií. Z pohľadu spravodajského vyťaženia totiž Asad predstavuje obrovský zdroj.

Mimochodom, útek Asada do Moskvy nebol prekvapujúci v súvislosti s tým, aké čisto osobné záujmy v posledných rokoch v Rusku sledoval. Západné médiá tvrdia, že klan Asadovcov tam kúpil viacero luxusných nehnuteľností. „Vždy mali plán B a teraz sú na exil dobre pripravení," poznamenal pre denník Wall Street Journal analytik Andrew Tabler, ktorý počas pôsobenia v rezorte diplomacie USA mal v agende Sýriu. A noviny Financial Times teraz napísali, že Asad poslal pred niekoľkými rokmi lietadlo s peniazmi zo Sýrskej centrálnej banky, aby ich uložil pre seba v dvoch bankách v Moskve. Mali to byť bankovky v nominálnej hodnote 100 amerických dolárov (USD) a 500 eur, dovedna v hodnote štvrť milióna USD.

Včasný útek Asada z Damasku o ňom dokazuje, že nežil v ilúzii o svojej nedotknuteľnosti, ako sa to stalo dvom smutne známym diktátorom v regióne. Pripomeňme, že Saddáma Husajna v Iraku vypátrali, postavili pred súd a nakoniec ho obesili. S Muammarom Kaddáfím nemali v Líbyi zľutovanie, keď ho chytili. Krátko po zadržaní ho zastrelili.

Asad si môže v Moskve (alebo na inom tajnom mieste v Rusku) užívať bohatstvo, ktoré si vytvoril počas bezmála troch desaťročí svojho vládnutia. Presný rozmer jeho majetku je neznámy, ale určite sa pohybuje v astronomickej finančnej výške. Asi za najviac dôveryhodný prameň informácií sa dá označiť správa, ktorú v roku 2022 americké ministerstvo zahraničných vecí predložilo do Kongresu USA. Uvádzalo sa v nej, že osobné bohatstvo Asada a jeho manželky Asmy sa pohybuje v rozpätí jednej až dvoch miliárd dolárov. „Rodina Asadovcov vlastní nehnuteľnosti v Dubaji, Moskve a Londýne, má desiatky tajných účtov v bankách," podotkla stanica Deutsche Welle.

To, čo vlastní Bašár spolu s Asmou, je však možno len zlomok bohatstva, ktoré sa pripisuje klanu Asadovcov. Špekuluje sa o niekoľkých tonách zlata a o niekoľkých miliardách dolárov v podobe finančných aktív rozložených po celom svete. Ako k nim príbuzní Asada prišli? Napríklad veľké peniaze zarábali na štátnych zákazkách, konkrétne Asadov bratranec, ktorý dostal objednávku na modernizácii dvoch elektrární v Sýrii. Hovorí sa tiež o pašovaní zbraní a dokonca aj o nelegálnom obchodovaní s drogami.

Čo si Asad nestihol zobrať so sebou z Damasku, sú jeho luxusné autá. V garážach prezidentského sídla zostali vozidlá značiek Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce atď.

Takpovediac jedným z podporných motívov úteku Asada do Ruska je asi aj zdravotný stav jeho manželky. Úrad sýrskeho prezidenta v máji tohto roku oznámil, že Asma Asadová má leukémiu. Má typ ochorenia, ktoré sa vyskytuje približne u tretiny všetkých leukemických pacientov, spravidla ho diagnostikujú osobám v období päťdesiateho roku života (Asadova žena má 49 rokov). Bývalá prvá dáma Sýrie sa určite spolieha na kvalitnejšiu liečbu v Moskve, ako keby mala žiť v Teheráne.