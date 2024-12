ONLINE: Trump: Útoky hlboko v Rusku nemali povoliť. Ruský generál: Naše rakety zasiahnu každý bod na planéte

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 028 dní

Moskva za jediný deň stratila podľa Ukrajiny 1 600 vojakov Bitka pri Kursku: Ukrajinci čelili severokórejskej armáde, tvrdí Kyjev Video 14. decembra prvýkrát v histórii uskutočnila severokórejská armáda masívny útok na postavenie ozbrojených síl Ukrajiny v ruskej Kurskej oblasti, tvrdí Kyjev. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

7:14 Počas uplynulého dňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 1 600 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na 765 110, uviedol v utorok na Facebooku ukrajinský generálny štáb. Za uplynulý deň Moskva podľa neho prišla aj o štyri tanky, 15 obrnených bojových vozidiel pechoty a osem delostreleckých systémov.

Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 9 567 tankov, 19 751 obrnených bojových vozidiel pechoty a 21 159 delostre­leckých systémov.

6:49 Dvaja ľudia zahynuli pri explózii v obytnom dome v Moskve, oznámila dnes ráno ruská štátna agentúra TASS. S odvolaním sa na operačné služby dodala, že príčinou mohlo byť výbušné zariadenie.

6:40 Novozvolený americký prezident Donald Trump odsúdil Bidenovu politiku umožňujúcu Ukrajine zasiahnuť ruské územie a naznačil, že toto rozhodnutie môže zvrátiť, uviedol ukrajinský server Evropejska pravda a odvolal sa na Trumpove slová počas prejavu v Palm Beach na Floride.

„Urobili zlú vec. Preto sa do toho zapojili Kórejčania, Severná Kórea,“ dodal. (Povolenie na útoky na veľké vzdialenosti však prišlo po zapojení severokórejských jednotiek Ruskom). Bidenova administratíva s ním tento krok nekonzultovala, uviedol.

„Nemyslím si, že to malo byť povolené – určite nie týždne predtým, ako som sa stal prezidentom. Prečo to urobili bez toho, aby sa ma spýtali, čo si myslím? Nedovolil by som im to urobiť. Myslím si, že urobili veľkú chybu,“ uviedol Trump. Na otázku, či by mohol po nástupe do úradu prehodnotiť rozhodnutie o útokoch americkými zbraňami hlboko v Rusku, podľa Evropejskej pravdy odpovedal: „Možno“.

Rusi "prevetrali" nukleárne rakety Jars v Novosibirsku Video

6:35 Čo sa týka doletu, na svete neexistuje miesto, kam by ruské medzikontinentálne balistické rakety nedosiahli. Uviedol to podľa agentúry TASS veliteľ ruských strategických raketových síl generálplukovník Sergej Karakajev.

Poznamenal, že prebehli testy maximálny dosah, aby posúdili či je súlad charakteristík rakiet so špecifikovanými požiadavkami.

„Uskutočňujú sa v Tichom oceáne v súlade s takticko-technickými špecifikáciami ruského ministerstva obrany, ide o nevyhnutnú fázu testovania nových medzikontinen­tálnych balistických rakiet. Sú vytvorené, aby mohli doletieť na hocijaké miesto, hocijaké územie, hocijaký bod planéty. Neexistuje také miesto, kam by naše rakety nedosiahli,“ povedal generálplukovník v rozhovore pre noviny Krasnaja zvezda pri príležitosti Dňa strategických raketových síl.