České podsvetie odhalené: Finančná sieť previedla 800 miliónov korún do Ázie, uviedla polícia

Polícia obvinila osem ľudí z vytvorenia nelegálnej finančnej siete pre komunitu z juhovýchodnej Ázie. Organizovaná skupina podľa vyšetrovateľov previedla nezákonnými peňažnými operáciami do zahraničia približne 800 miliónov korún. Šiestim českým občanom a dvom cudzincom za to hrozí až desaťročné väzenie. ČTK to oznámila hovorkyňa Národnej centrály proti organizovanému zločinu Barbora Kudláčková.