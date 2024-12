Pápež v novej knihe odhalil, že pri jednej návšteve takmer prišiel o život

Samovražední atentátnici sa mali v roku 2021 pokúsiť o zabitie pápeža Františka pri jeho návšteve v Iraku, ešte pred útokom ale boli zlikvidovaní. Vo svojej novej autobiografii to podľa agentúry AP napísala sama hlava katolíckej cirkvi, ktorá dnes oslavuje 88. narodeniny.

Úryvky z knihy „Hope: The Autobiography“ (Nádej) dnes podľa AP zverejnil taliansky denník Corriere della Sera či americký The New York Times. Kniha bude v predaji od 14. januára vo viac ako 80 krajinách sveta, píše agentúra Reuters.

Práve taliansky denník sa venoval pápežovým spomienkam na jeho historickú cestu do Iraku v marci 2021, kam hlava rímskokatolíckej cirkvi zavítala vôbec prvýkrát. Britské tajné služby podľa novej knihy irackú políciu informovali, že do severoirackého Mosulu mieri žena s výbušninami na tele a chystá sa odpáliť pri pápežovej návšteve. „A že tam tiež rýchlo mieri kamión s rovnakým zámerom,“ dodáva František v knihe. Mosul bol v rokoch 2014 až 2017 centrálou džihádistov z organizácie Islamský štát, ktorých vláda z oblasti vyhnala prakticky všetkých kresťanov.

Pellegrini priniesol pápežovi špeciálny dar Video

Návšteva sa napokon za prísnych bezpečnostných opatrení uskutočnila a podľa AP bola jednou z najdojemnejších pápežových ciest. František v troskách mosulského kostola vyzval irackých kresťanov, aby islamistom odpustili nespravodlivosti na nich spáchané a sústredili sa na obnovu mesta.

Ako sa píše v knihe, pápež sa neskôr spýtal svojej vatikánskej ochranky, čo sa s atentátnikmi stalo. „Už nie sú medzi nami,“ povedal mu vraj jej veliteľ. „Iracká polícia ich dostihla a donútila ich sa odpáliť. To ma zasiahlo,“ napísal František.

Čítajte viac Pápež na historickej návšteve Iraku precestoval vyše 1 400 kilometrov

Autobiografia mala byť pôvodne publikovaná až po pápežovej smrti. Nakoniec ale vyjde k oslave Svätého roka 2025, ktorý František oficiálne začne na Štedrý večer. Svätý rok sa oslavuje vo Vatikáne každých 25 rokov.