Lektor dal lekciu zo zabíjania. Aký národný rekord vytvoril na fronte ukrajinský ostreľovač?

Konkrétne išlo o použitie streliva kalibru 338 LM (Lapua Magnum). Ukrajinská rozviedka pripomenula, že svetový rekord s použitím tejto munície patrí britskému vojakovi Craigovi Harrisonovi, ktorý pred pätnástimi rokmi v Afganistane zastrelil dvoch bojovníkov Talibanu zo vzdialenosti až 2475 metrov.

Ukrajinská rozviedka ozrejmila, ako sa Lektorovi podarilo vytvoriť národný ostreľovací rekord na fronte: „Strieľal na nepriateľa, ktorý sa pohyboval v zákope. Zasiahol ho prvým výstrelom." Mal pritom znevýhodnenú polohu, pretože zbraň nemieril poležiačky, ale postojačky. Aj on sa nachádzal v zákopoch. „V podmienkach terajšej vojny nie je šanca vyliezť zo zákopov a byť v posede. Nepriateľské drony neumožňujú strieľať z klasických pozícií," citovala Lektora vojenská rozviedka.

Ministerstvo obrany poskytlo o ostreľovačovi len stručné informácie. Malo by ísť o muža, ktorý má viac ako 40 rokov, pretože do armády vstúpil spolu so svojim synom. Pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu sa živil ako profesionálny poľovník, takže so streľbou má bohaté skúsenosti.

Lektor vytvoril rekord s použitím ďalekonosnej strelnej zbrane Sako TRG M10 (tento typ zbraní vyrába zbrojovka vo Fínsku). Výrobca ju označuje za exkluzívnu opakovaciu ostreľovaciu guľovnicu. Cena za kus pohybuje okolo 10-tisíc eur.

Čo sa týka zmieneného svetového rekordéra na fronte, Harrison sa vyznamenal v novembri 2009. Mimochodom, majstrovský kúsok predviedol v mesiaci, keď mal 35. narodeniny. K jeho zásahu prispelo skvelé počasie: bolo bezvetrie a vynikajúca viditeľnosť. Na rozdiel od Lektora mal výhodu v tom, že mohol pohodlne strieľať poležiačky.

V Británii obdivovali strelecký výkon Harrisona, ale britské ministerstvo obrany nedokázalo utajiť jeho totožnosť. Spolu s manželkou a s ich dcérou sa musel začať skrývať, pretože sa mu chceli pomstiť islamskí radikáli. Rezort obrany potom vyplatil Harrisonovi 100-tisíc libier ako nemajetkovú ujmu za prezradenie jeho identity.