Súd odmietol Trumpov návrh na zamietnutie kauzy podplácania pornoherečky

Newyorská porota koncom mája zistila Trumpa vinným vo všetkých 34 bodoch obžaloby z falšovania podnikateľských záznamov, ktoré súvisia s platbou pornoherečke Stephanii Cliffordovej, známej tiež ako Stormy Daniels, tesne pred voľbami v roku 2016. Trumpov vtedajší právnik Michael Cohen jej vyplatil 130 000 dolárov, aby nešla na verejnosť s výpoveďou o romániku z roku 2006, ktorý Trump dodnes popiera. Podľa obžaloby Trump sfalšoval šeky a ďalšie dokumenty, keď po svojom zvolení v roku 2017 Cohenovi peniaze vracal, a to v snahe udržať dohodu v tajnosti. Trump sa tak stal prvým americkým exprezidentom, ktorý bol uznaný vinným v trestnom procese.

Trump uviedol, že jeho stíhanie bolo politicky motivované a malo za cieľ poškodiť jeho kampaň za znovuzvolenie v tohtoročných voľbách. Požiadal tiež o odklad stanovenia výšky trestu. Sudca mal pôvodne o výške trestu rozhodnúť už pred novembrovými prezidentskými voľbami, verdikt však odložil, aby vylúčil akékoľvek ovplyvnenie kampane.

Trumpovi právnici tiež žiadali o zrušenie májového verdiktu na základe júlového rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktorý uviedol, že bývalí prezidenti majú nárok na širokú imunitu spojenú s činmi vykonanými v úrade.

Newyorský sudca Juan Merchan teraz rozhodol, že jednomyseľné rozhodnutie 12-člennej poroty by nemalo byť zrušené vo svetle stanoviska najvyššieho súdu k prezidentskej imunite, napísal denník The Washington Post. Sudca by podľa denníka mal zvlášť rozhodnúť, či Trumpovi udelí trest pred nástupom do úradu, po jeho funkčnom období alebo vôbec nie.

V 41 stranách dlhom zdôvodnení rozhodnutia sudcu súhlasil s obžalobou v tom ohľade, že Trumpovo falšovanie finančných záznamov sa netýkalo jeho výkonu prezidentskej funkcie, ale malo osobný charakter. Trumpovo stíhanie za „osobné činy spočívajúce vo falšovaní obchodných záznamov nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo zásahu do právomocí a fungovania moci výkonné“, uviedol.

Znovuzvolený exprezident reagoval vyhlásením, že Merchanov postup môže priniesť „koniec prezidentského úradu, ako ho poznáme“. „Skorumpovaný, zaujatý a nekompetentný… Juan Merchan vyjadril absolútnu neúctu Najvyššiemu súdu Spojených štátov,“ uviedol Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Republikánsky politik v novembrových voľbách porazil svoju rivalku z Demokratickej strany Kamalu Harrisovú a funkcie sa znovu ujme 20. januára. Na čele Spojených štátov pred tým stál v rokoch 2017 až 2021.

Jeho znovuzvolenie definitívne pochovalo dve federálne obžaloby, ktorým čelil popri štátnom procese v New Yorku. Newyorská prokuratúra po volebnom víťazstve Trumpa dala najavo, že by súhlasila s pozastavením sporu ohľadom oznámenia trestu, kým bude v prezidentskom úrade. Po uznaní viny Trumpovi hrozili až štyri roky väzenia, trest odňatia slobody bol ale od začiatku považovaný za nepravdepodobný.