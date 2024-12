České voľby by s veľkým náskokom opäť vyhralo Babišovo ANO

Ak by sa v Česku parlamentné voľby konali teraz, zvíťazilo by opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša s 33,6 % hlasov. Ukázal to prieskum agentúry NMS Market Research, informuje spravodajský web TN.cz.

Na druhom mieste by sa umiestnila vládna koalícia Spolu s 18,3 % hlasov. Vládne hnutie STAN by získalo 11,2 %, opozičná SPD 7,9 %, opoziční Piráti 5,9 % a hnutie Stačilo!, v ktorom hrá dominantnú úlohu KSČM, by podporilo 5,2 % voličov. Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostali aj Motoristi, ktorí by získali 5,3 % hlasov.

„Najzaujímavejšia je v tejto chvíli pozícia Motoristov, ktorí majú zo všetkých strán asi najväčší potenciál rastu,“ uviedla politická analytička NMS Market Research Tereza Friedrichová.

Prieskum ukázal, že parlamentných volieb by sa zúčastnilo 56 percent oprávnených voličov, čo je podobné ako v predchádzajúcich mesiacoch. Prieskum uskutočnili od 3. do 9. decembra a zúčastnilo sa v ňom 1 001 respondentov.