ONLINE: Putin je podľa Zelenského ako bumerang. Nemienime sa vzdať, odkázal

6:35 Novozvolený americký prezident Donald Trump chce rýchlo vyriešiť situáciu na Ukrajine. Podľa ukrajinského prezidenta sa však Ukrajina nemieni vzdať. Uviedol to v diskusii s čitateľmi francúzskeho periodika Le Parisien.

„Trump vie o mojej túžbe nikam sa na úkor Ukrajiny neponáhľať. Krajina už dlho bojuje o svoju suverenitu. Bez ohľadu na to, koľko prezidentov či premiérov chce vyhlásiť koniec vojny, nejdeme sa jednoducho sa vzdať a prísť o svoju nezávislosť. Je nebezpečné povedať, že zmrazíme vojnu a dohodneme sa s Rusmi,“ komentoval podľa agentúry Unian v Le Parisien rokovania s Trumpom v Paríži.

Zelenskyj podľa Unianu poznamenal, že Trump zatiaľ nemá prístup ku všetkým potrebným informáciám, keďže ešte nie je v Bielom dome. Ide o spravodajské údaje, ministerstvo obrany, určité diplomatické kanály atď.

„Keď tam bude, budeme môcť hovoriť rovnakým jazykom, s rovnakou úrovňou informácií,“ uviedol ukrajinský prezident. Podľa jeho názoru je dôležité, aby zmeny, ktoré nastanú v Spojených štátoch, s nástupom Donalda Trumpa k moci, prospeli Ukrajine. Kyjev dúfa najmä v silnejšiu podporu Washingtonu.

Zelenskyj chce z Ukrajiny urobiť symbol boja proti Vladimirovi Putinovi, uviedol francúzsky denník Le Figaro, ktorý tiež citoval z debaty v Le Parisien. Podľa neho by v prípade porážky Kyjeva by ruská hlava štátu bola v pokušení urobiť to isté v „Čečensku, Gruzínsku, Moldavsku, Sýrii, Afrike“ či dokonca „vrátiť sa“ na ukrajinskú pôdu. „Nemôžeme zabudnúť na všetko, čo sa stalo,“ povedal. „Uchýlime sa k diplomacii. Ale to neznamená odpustiť Putinovi,“ uviedol. Podľa Zelenského je Putin bumerang, vracia sa, kým nedostane to, čo chce.