Ruská armáda sa naďalej pokúša dobyť mesto Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Strata tohto strategického centra by výrazne skomplikovala ukrajinské boje v tejto oblasti. Ako referuje web euromaidanpress.com, v doterajších bojoch o Pokrovsk už Rusko stratilo viac ťažkej techniky ako počas druhej svetovej vojny v Stalingrade.

Ako na základe spravodajských informácií z otvorených zdrojov uviedol analytik Volodymyr Dacenko, ruské straty pri Pokrovsku sa blížia k celkovým predvlaňajším stratám celého ruského Západného vojenského okruhu. To je asi 60 % síl, s ktorými Rusko v roku 2022 plánovalo dobyť Ukrajinu za tri dni.

Len pri Pokrovsku prišlo Rusko počas 13 mesiacov od októbra minulého roka o približne 150-tisíc zabitých a zranených vojakov. To je viac ako ruské straty v bojoch o Bachmut, kde to bolo asi 100-tisíc.

„Ak by nejaký generál navrhol útočný plán, ktorý obsahuje stratu troch armád v bojoch o dve malé mesta, ktoré pred vojnou dohromady nemali ani 100-tisíc obyvateľov, Avdijivka a Pokrovsk, každý by to považoval za šialenstvo,“ píše web euromaidanpres­s.com.

Boj o Pokrovsk sa stal jedným z najnákladnejších v histórii. Počas neho Rusko stratilo viac tankov, ako v súčasnosti má ktorákoľvek európska krajina. Alebo viac vojakov, ako má dohromady kompletná britská armáda. Ani to však, zdá sa, nestačí, pretože ukrajinské sily odolávajú pri Pokrovsku už 13 mesiacov. Na každý kilometer okupovaného územia v tomto smere Rusko stráca desať až 15-krát viac zdrojov ako vo všetkých ostatných smeroch.

Aj to svedčí o Putinovej šialenej posadnutosti ukázať všetkým, že ruská armáda sa nezastavuje, ale ďalej pokračuje.