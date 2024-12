Ukrižovaný vojak pobúril Ukrajinu. Zneužívanie a šikanu v jednej z brigád vyšetruje prokuratúra

Ukrajinské médiá uvádzajú, že v 211. pontónovej brigáde existujú rôzne rodinné vzťahy, pôsobia v nej otcovia a ich synovia alebo manželské páry. Problematická bola rodina Pastuchovcov. Valerij Pastuch bol náčelníkom štábu brigády, jeho syn Vladyslav pôsobil ako veliteľ čaty. Server The New Voice of Ukraine píše, že Vladyslav Pastuch už v brigáde nie je, ale jeho skoršie pôsobenie v nej pod velením jeho otca bolo v rozpore s ukrajinskými protikorupčnými zákonmi.

Valerij Pastuch nedokumentoval prípady, keď vojaci boli v službe opití, a namiesto toho, aby za tento prehrešok zaplatili oficiálnu pokutu, vyberal od nich peniaze sám. Jeho syn Vladyslav je podozrivý, že podriadených finančne vydieral, že ich nechá preveliť k pechote. 211. pontónová brigáda sa priamo na bojoch na fronte nezúčastňuje. Vladyslav Pastuch údajne týral vojakov, ktorí stavali opevnenie v Doneckej, Charkovskej a Dnepropetrovskej oblasti. Jedného vojaka vraj finančne i fyzicky potrestal za pitie alkoholu. Muža tiež priviazali k drevenému krížu.

Keď vyšiel tento škandál najavo, bol Vladyslav Pastuch preložený k inej jednotke a jeho otec zaplatil poškodeným vojakom odškodné. Vo veci však nebolo začaté trestné stíhanie pre zneužitie právomocí a vyšetrovanie sa týkalo len nedostatkov pri dokumentácii prehreškov vojakov.

Generálna prokuratúra tiež informovala, že veliteľ brigády Oleh Poberežňuk, krstný otec Vladyslava Pastucha, je podozrivý, že vlani na jeseň štyroch vojakov namiesto služby poslal na stavbu svojho domu v Chmelnyckej oblasti.

Agentúra AFP píše, že obvinenie týkajúce sa veliteľov 211. pontónovej brigády vyvolalo na Ukrajine pobúrenie a ombudsman Dmytro Lubinec údajné týranie vojakov nazval „hanebným“. Oznámil, že nad vecou preberá osobnú kontrolu.

Vojaci sa v súvislosti s informáciami o 211. pontónovej brigáde na sociálnych sieťach sťažovali na korupciu a alkoholizmus rozšírený v ukrajinskej armáde, ktorá sa takmer tri roky snaží zastaviť ruskú inváziu, píše AFP.