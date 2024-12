Rumuni by si asi zvolili aj (proruského) robota, myslí si expertka

Georgescu vyhral 24. novembra prvé kolo prezidentských volieb so ziskom 22,9 percenta hlasov. V prieskumoch pritom zvyčajne nemal ani 10-percentnú podporu a sám tvrdil, že na kampaň neminul žiadne peniaze. Na sociálnych sieťach sa však presadil šírením krajne pravicových, protieurópskych, protiukrajinských a antivakcinačných odkazov. Georgescu sa mal v druhom kole 8. decembra stretnúť s centristickou súperkou Elenou Lasconiovou, ale 6. decembra voľby zrušil ústavný súd. Rumuni by mali nanovo hlasovať na budúci rok.

Prečo sa ústavný súd takto rozhodol? „Od spravodajských služieb som dostal informáciu, že tohto kandidáta (Georgesca) nezákonne podporila cudzia krajina, čo je záležitosť národnej bezpečnosti,“ vyhlásil rumunský prezident Klaus Iohannis, ktorý zatiaľ zostáva v úrade, hoci mandát mu vyprší 21. decembra.

Vplyv TikToku

„Zverejnené dokumenty v skutočnosti výslovne poukazujú na Rusko. Je v nich veľa podrobností, čo naznačuje, že túto sieť už istý čas rumunské orgány monitorovali. Čiže zrejme aspoň Národná spravodajská služba a ministerstvo vnútra vedeli, čo sa deje. Otázkou je, prečo neurobili niečo ešte predtým, ako to všetko dospelo k tomuto bodu. Je veľmi dôležité celú vec objasniť, pretože dôvera občanov v inštitúcie, vo volebný proces a v zastupiteľskú demokraciu ešte viac klesla,“ vysvetlila pre Pravdu Oana Popescová-Zamfirová, rumunská analytička a riaditeľka organizácie GlobalFocus Centre.

Európska komisia v utorok začala formálne konanie proti TikToku. „Naše demokracie musíme chrániť pred akýmkoľvek zahraničným zasahovaním. V nadväznosti na závažné náznaky, že zahraniční aktéri zasahovali do rumunských prezidentských volieb používaním systému TikTok, teraz dôkladne vyšetrujeme, či systém TikTok porušil zákon o digitálnych službách tým, že takéto riziká neriešil. Malo by byť úplne jasné, že v EÚ musia byť všetky on-line platformy vrátane TikToku brané na zodpovednosť,“ vyhlásila predsedníčka eurokomisie Ursula von der Leyenová s tým, že je potrebné konať rozhodne a rýchlo.

Sociálna sieť tvrdí, že jej prostredníctvom došlo iba k minimálnemu zasahovaniu do volieb a že počas kampane zrušila viaceré účty spojené s Ruskom. Rumunské orgány však vyšetrujú Bogdana Peschira, ktorý na šírenie podpory Georgesca na TikToku údajne použil milión eur. Je možné, že tak porušil rumunské zákony aj pravidlá samotnej sociálnej siete. Peschir, ktorý vraj na TikToku platil influencerom za propagáciu Georgesca tisíc eur, akékoľvek obvinenia odmieta. Majetok vraj nadobudol legálne a platí dane. Peschir má 36 rokov a je pôvodným povolaním programátor. Zbohatnúť mal na obchodovaní s kryptomenami.

„Nemám žiadny materiálny ani osobný záujem týkajúci sa Georgesca. Jednoducho som ho dobrovoľne podporil prostredníctvom príspevkov a komentárov,“ uviedol Peschir v písomnom vyhlásení pre portál RFE/RL.

Rumunské médiá informovali, že ruská štátna agentúra Sputnik už v roku 2016 nazvala Georgesca budúcim premiérom. „Od zrušenia volieb súdom desiatky webov riadených Ruskom a telegramových skupín, ktoré boli zapojené do propagandy v mnohých európskych krajinách, vykresľujú Georgesca ako mučeníka,“ pripomenula v komentári pre denník Guardian moldavská novinárka Paula Erizanuová.

Vyhrážky sudcom

Udalosti spojené s voľbami prinútili Georgesca vystúpiť zo závetria sociálnych sietí. Verdikt ústavných sudcov napadol v pondelok na Najvyššom kasačnom a justičnom súde.

„Okamžitým opatrením, ktoré je potrebné prijať, je obnoviť konanie druhého kola,“ povedala pre rumunské médiá Marina Alexandrová, právnička krajne pravicového politika.

„To, čo sa dnes deje v Rumunsku, a je to úplne nelegálne, by mohlo vytvoriť mimoriadne nebezpečný precedens na celom svete. Dúfam, že zákon bude rešpektovaný a že nedôjde k žiadnym odchýlkam od vôle rumunského ľudu,“ citoval portál Romania Insider Georgesca. Politik sa na Facebooku vyhráža ústavným sudcom, že im hrozia roky za mrežami, keď nezvrátia vlastné rozhodnutie.

Iná realita

V jednom má prezidentský uchádzač pravdu. Zrušiť celoštátne voľby, hoci súdnou cestou, je v demokratických krajinách naozaj extrémne nezvyčajné, a verdikt kritizovala aj Lasconiová.

„Sme vo veľmi zložitej situácii. Musíme chrániť bezpečnosť krajiny a ústavu. Ale máme povinnosť aj voči občanom. Musíme chrániť ich hlas. To, čo sa v Rumunsku deje, je bezprecedentné, a myslím si, že je to bezprecedentné aj vo všeobecnosti,“ povedala Popescová-Zamfirová. "Na druhej strane sa pozeráme na úplne inú realitu. Vyšetrovanie bude musieť preskúmať, či sú odtajnené dokumenty založené na dostatočných dôkazoch. Ale ak áno, potom sa zdá, že v prípade Georgesca máme do činenia so zločincom, ktorý spolupracoval s cudzou mocnosťou, konkrétne s Ruskom, na oslabení ústavného poriadku a národnej bezpečnosti Rumunska. Neviem si predstaviť, že by sa niekto taký mohol stať prezidentom,“ zdôraznila analytička.

Samozrejme, okrem zahraničného zasahovania a manipulácie voličov celá situácia stavia demokraciu nielen v Rumunsku pred otázku, na základe čoho sa v skutočnosti hlasujúci rozhodujú. Georgescu totiž v podstate kandidoval ako digitálny avatar. Ľudia by ho asi volili i v prípade, že by bol len výtvorom umelej inteligencie.

"Presne tak. Áno, inštitúcie vedia overiť, či niekto existuje. Ale, teoreticky povedané, kandidovať by mohol aj internetový robot, pokiaľ by hovoril to, čo ľudia chcú počuť. Keby Georgescu vyhral voľby, riskovali sme, že by sme až po jeho nástupe do úradu zistili, čo je zač,“ ozrejmila Popescová-Zamfirová.