Rusi hovoria, že chytili muža, ktorý zabil v Moskve dôležitého generála. Má ním byť 29-ročný Uzbek

Uplynul jeden deň od atentátu a už ruskí vyšetrovatelia tvrdia, že zatkli páchateľa. Oznámili, že zadržali 29-ročného občana Uzbekistanu, ktorý sa na výsluchu priznal k vražde významného generála Igora Kirillova. Veiteľ jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej obrany ruských ozbrojených síl prišiel o život pri výbuchu v Moskve spolu so svojim služobným šoférom Iľjom Polikarpovom.

Rusko označilo za objednávateľa vraždy Ukrajinu. V Kyjeve zjavne považovali Kirillova za legitímny terč, pretože o ňom hovorievali ako o vojnovom zločincovi. Ukrajinci mu dávali za vinu zodpovednosť za nasadenie chemických látok na fronte vo viac ako 4800 prípadoch. Viac ako 2-tisíc ukrajinských vojakov museli preto previezť do nemocnice, traja zomreli. Nie všetky chemické látky sú explicitne zakázané, no v boji sa nesmú používať.

Moment výbuchu, ktorý zabil generála Kirillova Video

Ruský vyšetrovací výbor a Federálna služba bezpečnosti (FSB) zverejnili krátku videonahrávku, na ktorej zadržaný Uzbek hovorí, že ho zlanárili ukrajinské tajné služby. „Sľúbili mi 100-tisíc dolárov a európsky pas," konkretizoval. Podľa denníka Kommersant sa volá Achmad Kurbanov. Počas nakrúcania videa sedí s putami na rukách, až prekvapujúco rozpráva pokojným hlasom. Chytili ho v obci Černoje, ktorá sa nachádza v Moskovskej oblasti.

Viaceré médiá uviedli, že Kurbanov pracoval v Moskve ako šéfkuchár. V Rusku žil približne desať rokov. Uzbek, o ktorom kriminalisti i tajná služba tvrdia, že zlikvidoval Kirillova, povedal, že na účel atentátu mu objednávatelia poskytli improvizované výbušné zariadenie. Umiestnil ho do elektrickej kolobežky, ktorú nastražil pri vchode do obytného domu na moskovskom Riazanskom prospekte, kde generál býval. Keď zahliadol svoju obeť, na diaľku odpálil nálož, pričom poznamenal, že akciu vysielal v priamom prenose prostredníctvom videokamery umiestnenej v automobile, v ktorom striehol. Tvrdí, že živé vysielanie bolo určené objednávateľom vraždy, ktorí sa nachádzali v Dnipropetrovsku na Ukrajine. Spresnil, že keď Ukrajinci v priamom prenose zbadali Kirillova, vydali mu pokyn k explózii.

Kurbanova malo prezradiť auto z požičovne, vďaka nemu ho identifikovali. Vyšetrovatelia ešte informovali, že zadržali ďalšieho podozrivého, nešpecifikovali však zatiaľ, akú úlohu zohral v príprave atentátu.

Generál a jeho šofér boli zabití v utorok skoro ráno. Stalo sa to v čase, keď Polikarpov prišiel vyzdvihnúť Kirillova do práce. Ide o prípad najvýznamnejšieho zavraždeného vojenského predstaviteľa priamo na ruskom území od začiatku invázie na Ukrajinu. „Teraz je jasné, kto si obbjednal tento teroristický útok. Opäť sa potvrdilo, že kyjevský režim sa nevyhýba teroristickým metódam," citovala agentúra TASS hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova. Ukrajina sa verejne neprihlásila k zodpovednosti za násilnú smrť Kirillova, ale viaceré západné médiá uviedli, že ukrajinská tajná služba neoficiáne potvrdila, že to bolo jej dielo.