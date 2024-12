„Guvernér“ Trudeau. Urobiť z Kanady súčasť USA je skvelý nápad, napísal Trump

Nastupujúci americký prezident Donald Trump dnes podporil myšlienku, že by sa Kanada mohla stať súčasťou Spojených štátov. Vyjadrenie prišlo potom, čo Trump v posledných dňoch začal kanadského premiéra Justina Trudeaua verejne označovať za "guvernéra", zatiaľ čo Ottawa zápasí s jeho vyhrážkou ohľadom spoplatnenia vývozu z Kanady.

Donald Trump ešte ako prezident USA a kanadský premiér Justin Trudeau hovoria pred stretnutím NATO za okrúhlym stolom v hoteli a rezorte The Grove vo Watforde, Hertfordshire, Anglicko, 4. decembra 2019.

O tom, že by sa Kanada mala stať 51. štátom USA, Trump vtipkoval už na konci novembra pri stretnutí s Trudeauom. Kanadský premiér vtedy zavítal na Floridu v reakcii na Trumpovo vyhlásenie, že by mohol po návrate do Bieleho domu zaviesť 25-percentné clo na kanadský tovar. Teraz pripojenie Kanady k USA podporil v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social, ktorý bol publikovaný krátko po tretej hodine rannej východoameric­kého času.

„Nikto nevie odpovedať na otázku, prečo dotujeme Kanadu vo výške viac ako 100 miliónov dolárov ročne? Nedáva to zmysel! Mnohí Kanaďania chcú, aby sa Kanada stala 51. štátom… Myslím, že to je skvelý nápad,“ uviedol novozvolený exprezident z rokov 2017 až 2021.

Ako uvádza web Politico, nie je to jeho prvá podobná poznámka na adresu susednej krajiny. Vo vyjadrení po stretnutí na Floride Trudeaua označil za „guvernéra“, teda titulom, ktorý užívajú lídri štátnych exekutív v jednotlivých častiach USA. V pondelok potom toto označenie zopakoval v príspevku o prekvapivej správe, že z Trudeauovej vlády odstúpila ministerka financií a vicepremiérka Christia Freedlandová.

Tá bola považovaná za Trudeauovu pravú ruku, dvojicu však rozdelila okrem iného aj Trumpova vyhrážka ohľadom 25-percentného cla, píše Politico. Freedlandová vo svojom liste o rezignácii uviedla, že spôsob, akým sa Kanada tejto výzve postaví, „pre nás bude určujúca na ďalšiu generáciu, možno dlhšie“.