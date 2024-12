Uzbeka zadržaného kvôli atentátu na generála Kirillova obvinili z terorizmu

Muža, ktorého zatkla ruská tajná služba FSB v súvislosti so zabitím náčelníka síl radiačnej, chemickej a biologickej ochrany ruskej armády Igora Kirillova, obvinili z terorizmu. Napísala to vo štvrtok ruská štátna agentúra TASS s odvolaním sa na orgány činné v trestnom konaní.

Rusko v stredu oznámilo, že FSB zadržala muža z Uzbekistanu, ktorého podozrieva z nastraženia a odpálenia bomby, ktorá generála zabila v utorok. Podozrivý bol obvinený podľa troch článkov Trestného zákonníka Ruskej federácie, napísal TASS s tým, že ide o paragrafy o terorizme, vražde a nezákonnom obchodovaní so zbraňami a muníciou. Súd ho poslal na dva mesiace do väzby, poznamenal server Kommersant. TASS alebo agentúra RIA Novosti muža identifikovali ako Achmada Kurbanova, Kommersant jeho meno uvádza ako Achmadžon Kurbonov.

FSB muža pôvodom z Uzbekistanu zadržala v stredu. Podľa jej tvrdenia sa priznal, že pracoval pre ukrajinskú tajnú službu, ktorá mu za atentát sľúbila peniaze a trvalý pobyt v Európe. Dvadsaťdeväťročný cudzinec podľa FSB uviedol, že pred niekoľkými mesiacmi prišiel do Moskvy na príkaz ukrajinských spravodajských služieb. V metropole si podľa tajnej služby kúpil elektrickú kolobežku, do ktorej nastražil improvizované výbušné zariadenie, a tú zaparkoval pred vchodom do bytového domu, kde Kirillov býval. Len čo generál opustil so svojím asistentom budovu, Uzbek bombu na diaľku odpálil, píše sa vo vyhlásení tajnej služby.

Pri explózii zahynul Kirillov aj jeho asistent. Ukrajina v pondelok oznámila, že generála Kirillova podozrieva z vojnových zločinov a nemenovaný zdroj z ukrajinských bezpečnostných zložiek v utorok agentúram Reuters a AFP oznámil, že za smrťou Kirillova stojí ukrajinská tajná služba SBU. Ukrajina ho podozrievala z toho, že nariadil použiť chemické zbrane proti ukrajinským vojakom vo vojne, ktorú rozpútalo Rusko svojou inváziou na Ukrajinu. Kyjev generála preto podľa zdroja Reuters považoval za „úplne legitímny cieľ“.

Kirillov, ktorý bol šéfom radiačnej, chemickej a biologickej ochrany ruskej armády menovaný v roku 2017, figuroval za svoju úlohu v bojoch na Ukrajine na sankčných zoznamoch viacerých krajín vrátane Británie a Kanady. Ruský prezident Vladimir Putin dnes na výročnej tlačovej konferencii pripustil v prípade Kirillovho zlyhania a chyby ruských tajných služieb.