Maďarsko udelilo azyl bývalému poľskému námestníkovi ministra Romanowskému

Maďarská vláda udelila azyl Marcinovi Romanowskému, na ktorého v Poľsku vydali medzinárodný zatykač. Vo štvrtok to oznámil právnik tohto bývalého námestníka ministra spravodlivosti, informuje TASR podľa agentúry PAP a poľských médií.

Vedúci kancelárie maďarského premiéra Gergely Gulyás to neskôr pre maďarský web mandiner.hu potvrdil. Ide o politický azyl, ktorý môže byť udelený v prípade, že v krajine žiadateľa nie je bez akýchkoľvek pochybností zaručené nestranné posúdenie prípadu dotknutej osoby bez politického vplyvu. Toto riziko dnes existuje aj v Poľsku, zdôraznil Gulyás. Podľa jeho vyjadrenia tam nastala kríza právneho štátu po minuloročných voľbách v dôsledku krokov vlády Donalda Tuska.

Advokát poľského politika Bartosz Lewandowski na platforme X oznámil, že jeho klient získal azyl v Maďarsku vzhľadom na „činy porušujúce jeho práva a slobody, ktoré podnikli poľská vláda a podriadená Štátna prokuratúra“. Podľa Lewandowského „materiál prezentovaný maďarským orgánom vo forme mnohých publikovaných príspevkov a vyhlásení predstaviteľov súčasnej (poľskej) vládnucej väčšiny priamo svedčí o zapojení poľských orgánov do prenasledovania členov opozičných strán“.

Romanowski v žiadosti o azyl tvrdí, že „nemôže očakávať spravodlivý proces v Poľsku z dôvodu politickej angažovanosti niektorých sudcov, ktorí otvorene podporujú úradujúceho ministra spravodlivosti“, uviedol jeho právnik.

„Ak by Budapešť prijala nejaké zvláštne rozhodnutia, ktoré by boli v rozpore s európskym právom, ako napríklad politický azyl alebo ignorovanie európskeho zatýkacieho rozkazu, premiér Viktor Orbán by bol v neistej pozícii, nie ja,“ povedal len niekoľko hodín predtým poľský premiér Donald Tusk.

Romanowski je podozrivý, že ako námestník ministra spreneveril 25 miliónov eur z fondu pre obete trestných činov. Údajne ich presmeroval na projekty, ktoré vtedajší minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro považoval za prospešné pre dnes opozičnú stranu Právo a spravodlivosť (PiS). Spreneveriť sa údajne pokúsil aj ďalších 13,5 milióna.

Romanowski obvinenia odmieta. Poľský Sejm ho zbavil poslaneckej imunity a polícia ho zadržala v júli. Následne ho prepustili, keďže imunitu mal naďalej ako člen Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Tú mu v októbri PZ RE odňalo a následne poľský súd nariadil jeho vzatie do väzby.

Spravodlivosť sa k nemu aj tak dostane, komentoval v relácii „Otázka dňa“ televízie TVP Info europoslanec Borys Budka z vládnucej Občianskej koalície. Romanowski podľa neho týmto konaním sám ukazuje, že vznesené obvinenia sú presné a Maďarsko nie je náhodná destinácia. „Stále chýbalo, aby išiel do Bieloruska,“ vyhlásil Budka.

„Prvýkrát v histórii máme vládu krajiny EÚ, ktorá udeľuje azyl údajným zločincom, ba čo viac, bola vopred pripravená,“ poznamenal. Považuje to za problém celej EÚ, pretože Orbán teraz podľa neho môže udeliť azyl zločincom z rôznych krajín.