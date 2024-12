Uzbek sa chystal na zabitie Putinovho generála už od leta, podcenili ruskí agenti jeho ochranu? Putin im dal opatrne najavo svoju nevôľu

Páchateľ, ktorým je 29-ročný Achmatžon Kurbonov (médiá najprv nesprávne uvádzali jeho prvé meno ako Achmat), sa nachádzal na ruskom teritóriu nelegálne. Podobne ako tento rodák z Uzbekistanu sa tam zdržiava veľa ľudí z bývalých stredoázijských republík, ktorí prišli za lepšie platenou prácou, ale robia načierno. „Na území Ruska oficiálne nepracoval a nemal trvalé miesto bydliska," ozrejmil denník Kommersant.

Moment výbuchu, ktorý zabil generála Kirillova Video

Aký mal Kurbonov zdroj obživy? Je v tom trochu nejasno. Vyšetrovatelia to na verejnosti jednoznačne nešpecifikovali, čo je aj pochopiteľné, pretože nemal nijakú legálnu pracovnú zmluvu. Niektoré médiá informujú, že Kurbonov robil šéfkuchára, iné tvrdia, že bol kuriér. Nedá sa vylúčiť, že mal dve zamestnania načierno.

V Rusku sa zdržiaval zrejme desať rokov. V auguste tohto roku si Kurbonov prenajal izbu v hosteli, ktorý sa nachádza v blízkosti obytného domu, v ktorom žil Kirillov. Bol to zámer. Vyšetrovateľom sa priznal, že hostel si vybral, aby mohol začať sledovať pohyb generála v danej lokalite Moskvy.

Noviny pokračovali, že Kurbonov sa narodil v Taškente, je ženatý a má dve maloleté deti. Kommersant nespresnil, či rodina žije tiež v Rusku, alebo manželka s deťmi zostala v Uzbekistane, čo je oveľqa viac pravdepodobné (v takom prípade by im posielal časť zarobených peňazí a podľa možností by ich navštevoval).

Server Dzen napísal, že Kurbonov sa v Taškente venoval boxu a rôznym bojovým umeniam. Do Moskvy začal pravidelne cestovať za prácou od roku 2015. Nejaký čas v Rusku pracoval aj v Kazani. Na sociálnej sieti sa zoznámil s nejakými Ukrajincami, ktorí sa tiež zaoberali bojovým športom. Niektorý z nich ho v tomto roku skontaktoval s objednávateľom atentátu na Kirillova.

Keď súhlasil, že sa podujme spáchať nájomnú vraždu, pravdepodobne mal prestávku v pobyte na ruskom území. Do Moskvy totiž prišiel po dohode s Ukrajincami z Taškentu. „Po príchode dostal pokyn, aby si kúpil elektrickú kolobežku. Peniaze na ňu mu previedli na platobnú kartu," uviedla agentúra TASS. Elektrokolobežku používal ako kuriér, dá sa predpokladať, že v takom prípade robil donášku teplých jedál.

Ďalší pokyn znel, aby si prenajal auto z požičovne. Slúžilo mu na monitorovanie Kirillova, respektíve objednávateľom atentátu, aby získali prehľad, kedy odchádza z bytu a kedy sa vracia domov. Na čelné sklo automobilu umiestnil kameru, ktorá prostredníctvom internetu poskytovala Ukrajincom obraz o pohybe generála.

Neskôr Kurbonov dostal inštrukcie, kde nájde výbušné zariadenie, ktoré upevní na elektrokolobežku. Pripomeňme, čo už v médiách odznelo: objednávatelia mu sľúbili finančnú odmenu 100-tisíc amerických dolárov a tvrdili mu, že mu vybavia pas nejakej členskej krajiny Európskej únie.

V utorok 17. decembra Ukrajinci zjavne nadobudli presvedčenie, že sa nadišiel deň, keď treba Kirillova konečne zlikvidovať. Počas hlbokej noci zaparkoval auto v blízkosti obytného domu. „Elektrokolobežku oprel o jeho stenu o 4.35. Potom si sadol do vozidla a čakal na príchod rána," napísal Dzen s tým, že výbušnina na kolobežke mala hmotnosť tri kilogramy.

Bolo presne päť minút po šiestej hodine, keď Polikarpov prišiel Kirillova odviezť do práce. Služobný šofér vstúpil do domu a o chvíľu vyšiel spolu s generálom. Vystúpil z auta, aby mu pomohol odniesť nejaké dokumenty. V tom momente Kurbonov odpálil na diaľku nálož, na zasneženom chodníku zostali ležať dve krvou posiate mŕtvoly.

Uzbek vysielal atentát naživo prostredníctvom internetu svojim objednávateľom, ktorí sa podľa jeho slov nachádzali v ukrajinskom Dnipre. Z miesta činu ušiel peši, pričom nezobral so sebou kameru inštalovanú v aute, čím veľmi pomohol kriminalistom. Po preskúmaní okolia sa zamerali na to, kto používal vozidlo z autopožičovne. Ešte ten deň vypátrali Kurbonova v obci za Moskvou, kam zdúchol do ubytovne. Federálna služba bezpečnosti zverejnila videozáznam zo zatýkania. Uzbek nekládol nijaký odpor a po zadržaní sa hneď ku všetkému priznal. Aj s tým, že atentát si objednali Ukrajinci a že mu sľúbili šesťcifernú odmenu v dolároch a pas do členského štátu EÚ.

Po dvoch dňoch na polícii predviedli Kuranova pred súd, ktorý podľa očakávania naňho uvalil väzbu. Hrozí mu doživotný trest odňatia slobody, dá sa predpokladať, že spoza mreží už živý nikdy na slobodu nevyjde.

Vyznieva zvláštne, že ruské bezpečnostné zložky nevenovali náležitú pozornosť ochrane Kirillova. Veď v Kyjeve ho označovali za vojnového zločinca. Ukrajinci mu dávali za vinu zodpovednosť za nasadenie chemických látok na fronte vo viac ako 4800 prípadoch. Viac ako 2-tisíc ukrajinských vojakov museli preto previezť do nemocnice, traja zomreli. Nie všetky chemické látky sú explicitne zakázané, no v boji sa nesmú používať.

Osudný deň išiel generál do práce len so šoférom, bez ochranky. Nehovoriac o tom, že Uzbek nemal nijaký problém postaviť elektrokolobežku k domu a čakať na vhodnú chvíľu, aby odpálil nálož. Ruský prezident Vladimir Putin ocenil, že kriminalisti veľmi rýchlo identifikovali páchateľa a zatkli ho, no neodpustil si kritické slová na adresu bezpečnostných zložiek. „Čo tu môžeme povedať? Potrebujeme len zlepšiť túto prácu a vyhnúť sa pre nás tak závažným chybám," upozornil na svojej tlačovke podľa agentúry Interfax.