ONLINE: Blinken: Do nástupu Trumpa chceme čo najviac posilniť Kyjev. Ruský kyberútok zasiahol ukrajinské štátne registre

Bidenova administratíva plánuje dať Ukrajine maximum zbraní aj peňazí, kým ju nevymení Trump so svojim tímom, aby Kyjev mal čo najsilnejšie karty. Uviedol to americký minister zahraničných vecí Antony Blinken.

6:30 Ukrajinci musia urobiť zásadné rozhodnutie, či budú pokračovať v boji alebo rokovať a pokúsiť sa o prímerie, uviedol minister zahraničných vecí americkej vlády Antony Blinken. „Chceme sa uistiť, že nastupujúcej (Trumpovej) administratíve a Ukrajincom dáme do roku 2025 najsilnejšie možné karty do rúk,“ povedal. Kyjev by mal mať možnosť uzavrieť čo najsilnejšiu dohodu, uviedol v rozhovore pre MSNBC Morning.

"A to znamená snažiť sa posilniť pozíciu Ukrajiny na bojisku, uistiť sa, že má peniaze, muníciu a mobilizovanú ‚pracovnú‘ silu, aby mohla pokračovať. Znamená to pokračovať vo vyvíjaní maximálneho tlaku na Rusko. Rusko pociťuje bremeno tlaku, ktorý sme vyvinuli s desiatkami ďalších krajín za posledné dva roky. Všetko, o čo sa Rusko pokúša, trvá dlhšie, stojí viac a je ťažšie. A samozrejme, straty na bojisku sú mimoriadne. Putin neustále hádže týchto mladých mužov do mlynčeka na mäso, ktorý sám vyrobil.

Podľa neho bude dobrá vec, ak sa dosiahne prímerie, ale za spravodlivých a trvalých podmienok. To však znamená, že musia existovať určité zábezpeky, že Rusko si len neodpočinie a znova zaútočí „o rok, dva, päť rokov“.

„Ak to dosiahneme, Ukrajina je na ceste k úspechu. Je to krajina, ktorá stojí pevne ako nezávislá krajina. Nebola vymazaná z mapy. To chcel Putin urobiť. Zlyhal. Dokáže pevne stáť na vlastných nohách vojensky, ekonomicky, demokraticky. To je tá najlepšia možná výčitka Putinovi. A viem, že prezident Trump bude chcieť v budúcnosti dosiahnuť dobrý obchod,“ dodal Blinken.

6:25 Rusko vo štvrtok vykonalo rozsiahly kybernetický útok na ukrajinské štátne registre, ktorý spôsobil dočasný výpadok služieb. Uviedla to neskoro večer ukrajinská vicepremiérka Olha Stefanišynová. Registre obsahujú kľúčové informácie o ukrajinských občanoch, ako sú údaje o narodení, úmrtiach, manželstvách či vlastníctve nehnuteľností. Informovala o tom agentúra Reuters.

„Dnes došlo k najväčšiemu vonkajšiemu kybernetickému útoku za posledný čas, ktorého terčom boli ukrajinské štátne registre,“ napísala Stefanišynová na Facebooku. „V dôsledku tohto cieleného útoku bola dočasne pozastavená činnosť zlúčených a štátnych registrov, ktoré spadajú pod ministerstvo spravodlivosti,“ dodala s tým, že je zjavné, že útok vykonali Rusi s cieľom narušiť životne dôležitú infraštruktúru Ukrajiny.

Práce na úplnom obnovení prevádzky vyžiadajú asi dva týždne, uviedla vicepremiérka s tým, že niektoré služby však úrady začnú poskytovať už dnes.

Za takmer 34 mesiacov vojenskej agresie Moskvy proti Kyjevu čelili ukrajinské, ale aj ruské inštitúcie mnohokrát závažným kybernetickým útokom. Patril medzi ne napríklad masívny útok na ukrajinského poskytovateľa mobilných služieb Kyivstar vlani v decembri alebo séria útokov na ruské ministerstvá z tohtoročného jú­na.