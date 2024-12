Prezident Steinmeier sa neponáhľa. Či rozpustí parlament a vypíše nové voľby oznámi až po Vianociach

Hlasovanie o vyslovení dôvery vláde v nemeckom parlamente vyvolal koniec koalície zloženej zo Sociálnodemokra­tickej strany Nemecka (SPD), Zelených a liberálov zo Slobodnej demokratickej strany (FDP) po tom, čo Scholz pre nezhody odvolal ministra financií Christiana Lindnera z FDP. Liberáli následne trojkoalíciu opustili, Scholz tak zostal na čele menšinovej vlády.

Poslanci nemeckého Spolkového snemu následne v pondelok popoludní vyjadrili Scholzovi nedôveru. Nemecké politické strany za termín predčasných volieb presadzujú 23. február. Riadne voľby by sa v krajine konali až 28. septembra 2025.

Kandidát opozičných konzervatívcov (CDU) na kancelára Friedrich Merz má podľa prieskumov väčšiu podporu v nadchádzajúcich voľbách než Scholz (SPD), ktorý je najmenej obľúbeným nemeckým kancelárom od zjednotenia krajiny v roku 1990.