Vodca sýrskych rebelov odmietol porovnanie s Talibanom, zákaz alkoholu nevyvrátil. Odvolával sa na novú ústavu

Rozhovor Šara poskytol dlhoročnému novinárovi BBC Jeremymu Bowenovi v paláci zvrhnutého prezidenta Bašára Asada v Damasku. Podľa Bowena štyridsiatnik pôsobil inteligentne a rovnako ako „mnoho skúsených politikov neodpovedal priamo na priame otázky“.

Porovnanie Haját Tahrír aš-Šám s afganským Talibanom však Šara odmietol so slovami, že Afganistan je „kmeňová spoločnosť“ a Sýria má úplne odlišnú históriu, ľudia myslia inak a nová sýrska vláda bude konať v súlade so sýrskou historickou a kultúrnou tradíciou.

Na otázku týkajúcu sa zaručenia práv menšín Šara odpovedal, že menšiny v Sýrii žijú bok po boku po tisíce rokov a že to bol Asadov režim, ktorý ich navzájom rozoštvával. Nová vláda podľa Šaru ​​naopak plánuje viesť dialóg a budú v nej zastúpení všetci. „Revolúcia môže zahrnúť všetkých,“ poznamenal Šara.

Bowen sa ho následne spýtal, či súčasťou sýrskej kultúry sú aj práva a vzdelanie žien a tolerancia na konzumáciu alkoholu. „Je to pre vás prijateľné?“, spýtal sa novinár.

„Pokiaľ ide o vzdelanie žien, tak samozrejme. Máme v Idlibe univerzity už viac ako osem rokov. Myslím, že ženy tvoria vyše 60 percent študentov univerzít,“ odpovedal.

Haját Tahrír aš-Šám, ktorej predchodca Front an-Nusrá bola sýrska odnož teroristickej siete al-Kájda, pred pádom režimu ovládala územie na severozápade Sýrie, ktoré zahŕňalo takmer polovicu provincie Idlib a územie susediace s provinciami Halab Hamá a Latákíja.

„A čo alkohol?“, zopakoval novinár. „Je veľa vecí, o ktorých nemám právo hovoriť, pretože ide o právne záležitosti. Vznikne sýrska komisia právnych expertov, ktorá napíše ústavu. Oni rozhodnú a akýkoľvek vládca alebo prezident bude musieť zákon dodržiavať,“ odpovedal.

Zmiešané reakcie vyvolala minulý týždeň na sociálnych sieťach fotografia, na ktorej je Šara vyfotografovaný s mladou ženou, ktorá má na hlave kapucňu.

Zatiaľ čo moslimskí konzervatívci kritizovali fakt, že sa Šara s cudzou ženou vôbec odfotil, liberáli vyjadrovali obavy, že islamisti budú v Sýrii ženám nariaďovať, ako sa majú obliekať. Sám Šara o fotografii, ktorá vznikla z iniciatívy samotnej ženy, uviedol, že ju nenútil, aby si zakryla vlasy. „Nenútil som ju. Ale je to moja osobná sloboda. Chcem sa fotiť tak, ako mi to vyhovuje. Nenútil som ju. To nie je to isté, ako keď o tom existuje zákon, ktorý platí v celej krajine. Ale v tejto krajine existuje kultúra, ktorú musí zákon uznať,“ povedal v rozhovore s BBC, pričom podľa Bowena nedával najavo, že by ho otázka rozčúlila.

Samotná žena, Lia Chairalláhová, uviedla, že ju Šarova požiadavka zakryť si vlasy nepohoršila. Požiadal ju vraj „láskavo a otcovsky“ a dodala, že líder podľa nej má právo vystupovať na verejnosti tak, ako sám uzná za vhodné.

Foto: SITA/AP, Leo Correa Syria / Damascus / Sýrski bojovníci hliadkujú v uliciach Damasku, december 2024

Šara sa v rozhovore tiež ohradil proti tomu, že je Haját Tahrír aš-Šám na zozname teroristických skupín v mnohých západných krajinách. Poznamenal, že skupina neútočila na civilistov a že nemá na zozname teroristických skupín, čo robiť.

Tiež apeloval na zrušenie sankcií voči Sýrii s tým, že ich terčom bol predovšetkým Asadov režim, ktorý už nie je pri moci. Sankcie by podľa Šaru ​​mali byť zrušené aj preto, aby sa urýchlila povojnová obnova krajiny.