Nový sýrsky vodca už nie je na zozname hľadaných. USA zrušili odmenu 10 miliónov USD na jeho hlavu

Podľa vlastných slov privítala pozitívne signály z ich rozhovorov v Damasku vrátane prísľubu boja proti terorizmu, uviedla agentúra AFP.

Leafová to povedala v piatok počas rozhovoru Šarovi aj osobne. Šara bojoval v minulosti proti Američanom v Iraku a tí neskôr vypísali odmenu desať miliónov dolárov (9,46 miliónov eur) za informácie vedúce k jeho dolapeniu.

Washington podľa americkej diplomatky podporuje politický proces vedený novými lídrami krajiny a dúfa v „inkluzívnu a reprezentatívnu vládu, ktorá bude rešpektovať práva všetkých Sýrčanov vrátane žien a rôznych etnických a náboženských spoločenstiev“.

Americká delegácia uskutočnila prvú oficiálnu diplomatickú misiu USA v Damasku od vypuknutia občianskej vojny v Sýrii v roku 2011.

Diplomati sa počas návštevy Sýrie stretávajú nielen so zástupcami islamistickej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), ktorá zvrhla prezidenta Bašára Asada, ale taktiež s aktivistami, občianskou spoločnosťou či členmi menšinových skupín.

Ahmad Šara (42), známy aj ako abú Muhammad Džawlání, bojoval ako sýrsky „zahraničný bojovník“ vo veku niečo vyše 20 rokov v Iraku proti Američanom, keď na jar 2003 vtrhli do krajiny. Dostal sa preto do neslávne známeho irackého väzenia Camp Bucca, ktoré spravovali USA. Stalo sa kľúčovým náborovým miestom pre teroristické skupiny vrátane tých, z ktorých neskôr vzišiel Islamský štát (IS).

Po prepustení z väznice sa Šara vrátil do Sýrie a začal bojovať proti Asadovmu režimu s podporou prvého vodcu kalifátu IS abú Bakra Baghdádího. V Sýrii založil militantnú skupinu Front an-Nusra, ktorá prisahala vernosť al-Káide.

V roku 2016 sa Džawlání od tejto teroristickej skupiny odtrhol. Jeho skupina, v súčasnosti známa ako HTS, ovládala milióny ľudí v severozápadnej sýrskej provincii Idlib a poskytovala im základné služby, uviedol pre CNN odborník na terorizmus Aaron Zalin.

Džawlání podľa vlastných slov dozrel od čias, keď pred dvadsiatimi rokmi bojoval proti Američanom v Iraku. Jasne tiež deklaruje zachovanie práv menšín v Sýrii vrátane kresťanov. Podľa CNN sa ťažko dá preveriť pravdivosť jeho nedávnych zmierlivých vyhlásení, hoci jeho bojovníci po nedávnom dobytí sýrskych miest nezačali robiť sektárske masakre v štýle IS.