Snemovňa reprezentantov USA schválila návrh zákona na odvrátenie shutdownu

Republikánmi kontrolovaná Snemovňa reprezentantov USA schválila návrh zákona na odvrátenie zastavenia činnosti vlády, tzv. shutdownu, v dôsledku ktorého by sa vládnym inštitúciám mohli minúť financie a od víkendu by došlo k zastaveniu ich fungovania.

Svojím hlasovaním však odmietli zvýšenie dlhového stropu, na ktoré naliehal novozvolený prezident Donald Trump, uviedli agentúry AFP a Reuters.

Návrh musí ešte schváliť demokratmi ovládaný Senát, aby sa zabezpečilo, že vláda bude financovaná aj po polnoci (sobota 6.00 h SEČ), keď sa skončí súčasné financovanie. Biely dom informoval, že prezident Joe Biden má v úmysle zákon podpísať, ak prejde Senátom.

Legislatíva predĺži financovanie vlády do 14. marca, poskytne 100 miliárd dolárov štátom postihnutým katastrofami a 10 miliárd dolárov poľnohospodárom. Nezvýši sa však dlhový strop – čo bola náročná úloha, ktorú Trump chcel, aby Kongres splnil ešte pred jeho nástupom do funkcie 20. januára.

Republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson uviedol, že republikáni budú mať v budúcom roku, keď budú mať väčšinu v oboch komorách Kongresu a Trump bude v Bielom dome, lepšie možnosti ovplyvňovať vládne výdavky. Podľa Johnsona, má balík Trumpovu podporu.

Ak by k shutdownu došlo, znamenalo by to dočasnú nezamestnanosť pre státisíce štátnych zamestnancov, zmrazenie viacerých sociálnych dávok a dokonca aj zatvorenie niektorých centier dennej starostlivosti. Ide o mimoriadne nepopulárnu situáciu – najmä v súvislosti s blížiacimi sa Vianocami.

Od januára 2025 republikáni ovládnu obe komory Kongresu aj Biely dom. Následne plánujú rýchlo prijať právne predpisy v kľúčových otázkach, ako je vyhostenie migrantov, ťažba ropy a zníženie daní, čím sa ukotvia priority zvoleného prezidenta.