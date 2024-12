Nemecko zaplatí za zločiny, vyhrážal sa útočník z Magdeburgu. Prečo sa odporca islamu správal ako terorista?

Teroristický čin alebo útok osamelého šialenca? Taleb Jawad al-Abdulmohsen, ktorý v piatok večer s autom vrazil do davu na vianočných trhoch v nemeckom Magdeburgu, zabil päť ľudí a 205 ďalších zranil. Označiť ho za islamského teroristu je však mylné. Naopak, bol odporcom islamu a podporoval politiku krajnej pravice. O to záhadnejší je jeho motív. A prečo nezasiahla tajná služba, keď ju pred ním varovali?

Foto: Profimedia/Maike Glöckner Magdeburg, útok na vianočných trhoch Pietne miesto pred vchodom do Kostola sv. Jána v Magdeburgu. Ľudia tam v sobotu začali klásť kvetiny, sviečky a ďalšie predmety ako spomienku na obete útoku.

„Som najagresívnejší kritik islamu v dejinách. Ak mi neveríte, spýtajte sa Arabov,“ pochválil sa Jawad v rozhovore, ktorý ešte v júni 2019 poskytol denníku Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Noviny ho teraz opäť zverejnili, aby pripomenuli, že objasniť piatkový útok nebude vôbec jednoduché. Dať páchateľovi nálepku „islamský radikál“ by síce bolo pohodlné, ale nezodpovedalo by to pravde.

Kto je vlastne tento muž, pýtajú sa dnes pohoršení Nemci. Zvyčajný profil islamského teroristu naňho nesedí. Nie je to mladý Arab, ktorému islamisti vymyli mozog.

Má už 50 rokov, nechodil do mešity, neverí v džihád ani v Alaha. Pre FAZ vyhlásil, že dobrý islam neexistuje. Navyše pracoval ako lekár, psychiater, ktorý pomáhal ľuďom. Prečo sa teda rozhodol zabíjať?

Občiansky aktivista

Z medializovaných informácií vyplýva, že pochádzal zo šiitskej rodiny, z mesta Al-Hofuf v Saudskej Arábii. Odmalička si všímal, aké tam mali ženy ponižujúce postavenie.

„V detstve som videl, ako otec tak dobil osemročné dievča, že skončilo v nemocnici, a to len preto, že ho neposlúchlo. Na ulici som videl jeho krv. Pre otca to nemalo žiadne následky,“ zaspomínal si pre FAZ. Takéto skúsenosti ho vraj priviedli k tomu, že prestal veriť v islam, hoci to doma tajil.

Vyštudoval medicínu, a keď v roku 2006 dostal možnosť odísť do Nemecka, využil to. Na internetovom fóre potom začal kritizovať islam a pomery v Saudskej Arábii, na čo sa mu začali vyhrážať smrťou. Po desiatich rokoch preto požadal o azyl.

Foto: SITA/AP, Dörthe Hein Nemecko Magdeburk, auto vrazilo do davu Záchranári na vianočnom trhu v Magdeburgu v Nemecku v piatok 20. decembra ošetrujú ľudí, do ktorých vrazilo auto.

Popri práci sa angažoval v oblasti ľudských práv. Na sociálnych sieťach pomáhal ženám, ktoré chceli utiecť z moslimských krajín. Dodával im potrebné informácie alebo za ne vypĺňal žiadosť o azyl.

V roku 2017 založil on-line forum We are Saudis (Sme Saudi). Podľa FAZ pomohol stovkám žien získať slobodu na Západe, no zostával i zarytým odporcom islamu a islamského práva (šaría).

Pre FAZ priznal, že si svojím postojom k islamu narobil nepriateľov nielen vo vlasti, ale aj medzi moslimami v Nemecku. „Moja rodina ma dnes nenávidí len preto, lebo neverím, že zlodejovi treba odseknúť ruku,“ zdôvodnil.

V marci 2020 sa zamestnal ako psychiater v štátnej spoločnosti Salus vo východonemeckom mestečku Bernburg, asi 45 kilometrov od Magdeburgu. Staral sa o duševné zdravie väzňov v tamojšom ústave, kde ich liečili zo závislostí od drog a alkoholu. O jeho súkromí sa veľa nevie. Býval sám, nemal rodinu, s nikým sa nezbližoval.

Ak chce Nemecko vojnu

Ako informoval denník Mitteldeutsche Zeitung, v poslednom čase sa Jawad správal čudne. Kolegovia sa sťažovali, že často chýbal na skupinových terapiách alebo chodil nepripravený. Niekedy vraj bolo vidieť, že sa necítil dobre.

„Menil sa – vždy podľa toho, ako ho rozptyľovali iné veci,“ prezradil jeden z kolegov. Jawad údajne naznačoval, že ho sleduje tajná služba a bol čoraz nepokojnejší. Obviňoval úrady, že prenasledujú moslimské ženy, ktoré v Nemecku hľadajú azyl a chcú im zničiť život.

Foto: Profimedia/Maike Glöckner Magdeburg, útok na vianočných trhoch Policajti strážia miesto činu na vianočných trhoch v nemeckom Magdeburgu, kde páchateľ s terénnym autom vrazil do davu návštevníkov medzi predajnými stánkami.

Vlani sa začal vyhrážať použitím násilia. V novembri 2023 na sociálnych sieťach napísal, že sa pomstí, aj keby ho to malo stáť život.

„Postarám sa, aby nemecký národ zaplatil za zločiny svojej vlády spáchané na saudskoarabských utečencoch,“ zastrájal sa.

Pred šiestimi mesiacmi už len pochmúrne doplnil, že ešte v tomto roku očakáva svoju smrť. „Za každú cenu zabezpečím spravodlivosť. A nemecké úrady bránia akejkoľvek pokojnej ceste k spravodlivosti,“ zveril sa na sociálnej sieti.

Jeho zlosť sa stupňovala. „Ak chce Nemecko vojnu, budeme ju mať. Ak nás chce Nemecko zabiť, povraždíme ich, zomrieme alebo naplnení hrdosťou pôjdeme do väzenia,“ napísal v auguste po arabsky.

Aj jeho profilová fotografia na sociálnej sieti X pôsobila hrozivo – dal si tam útočnú pušku so zásobníkom, na ktorom je americká vlajka.

V októbri sa podelil o príspevok, ktorý chválil spolupredsedníčku Alternatívy pre Nemecko (AfD) Alice Weidelovú ako „neohrozenú političku“. Hoci táto krajne pravicová strana vystupuje proti migrantom, Jawad ocenil, že odhalila, ako spolková vláda klame vlastnému národu.

Začiatkom decembra zase vyhlásil, že si bývalá kancelárka Angela Merkelová zaslúži, aby ju zabili, za jej „tajný projekt islamizovať Európu“.

Foto: @Mr_Fireside/X Taleb Jawad al-Abdulmohsen, Magdeburg, útok na vianočných trhoch Na sociálnych sieťach sa po útoku objavil aj tento záznam z pasu páchateľa.

Dalo sa útoku zabrániť?

Od konca októbra mal už Jawad dovolenku alebo bol práceneschopný. Deň pred útokom sa mal dostaviť na súd v Berlíne, pretože mal zaplatiť pokutu 600 eur za to, že ešte vo februári zbytočne volal tiesňovú linku. Proti rozhodnutiu sa odvolal, ale na pojednávanie neprišiel.

V piatok si vypožičal tmavé SUV BMW X 3, našiel medzeru v betónových zábranách, pridal plyn a o 19.02 h sa vrútil priamo do davu na magdeburskom námestí Alter Markt, kde sa konali vianočné trhy. Prešiel asi 400 metrov, kým ho po troch minútach zadržala polícia.

Usmrtil pri tom päť ľudí vrátane deväťročného dieťaťa, no počet obetí sa môže ešte zvýšiť, lebo medzi viac ako 200 zranenými je asi 40 s ťažkými poraneniami. Záchranári ich rozviezli až do 15 kliník.

Ako v sobotu večer informoval denník Bild, dve ženy a jeden muž majú zlomeniny krčnej chrbtice a nemôžu hýbať hlavou, ďalší dvaja ľudia bojujú o život na jednotke intenzívnej starostlivosti.

„Jedna stará žena prišla o polovicu tváre, pravé oko jej takmer vypadlo, ale ešte žije. Myslím, že z ťažko zranených ešte niektorí zomrú. Všade na zemi je krv, ľudia kričia, podávame veľa liekov proti bolesti,“ citoval Bild zdravotnú sestru z univerzitnej nemocnice.

Prečo sa však k takému hroznému činu rozhodol práve lekár a bojovník za ľudské práva? Podľa prokuratúry mohla byť jeho motívom „nespokojnosť s tým, ako sa v Nemecku zaobchádzalo so saudskoarabskými utečencami“.

„S istotou môžeme povedať len to, že páchateľ bol zjavne islamofób. Všetko ostatné je predmetom vyšetrovania,“ oznámila ministerka vnútra Nancy Faeserová. Páchateľa už obvinili z päťnásobnej vraždy a viacnásobného pokusu o vraždu.

Otázkou však zostáva, prečo nemecké úrady dopustili, aby zašiel tak ďaleko. Dlhší čas sa predsa vyhrážal vraždením a ako zistili viaceré nemecké médiá, Saudská Arábia bezpečnostné orgány pred týmto mužom už vlani varovala.

O jeho hrozbách na sociálnych sieťach mala včas informovať i Spolkovú spravodajskú službu (BND) a Nemecko dokonca požiadala o jeho vydanie. Ako tajné služby či polícia s týmito podnetmi naložili, nie je zatiaľ známe.