Dva scenáre pre Kyjev: čaká Ukrajinu temný rok 2025?

„Víťazstvo! Práve teraz také dôležité a také potrebné pre nás všetkých. Tým, že Olexander Usyk obhájil majstrovský pás, dokázal, že sme Ukrajinci a nevzdáme sa toho, čo je naše! Bez ohľadu na to, aké ťažké to bude – prekonáme všetko. Či už v ringu, na bojisku, alebo v diplomatickej aréne – budeme bojovať a nevzdáme sa toho, čo je naše!“ zdôraznil na sociálnej sieti Twitter (X) Zelenskyj.

Ukrajinský prezident, samozrejme, odkazuje na vojnu, ktorú proti jeho štátu rozpútalo Rusko. V roku 2014 obsadilo Krym, potom spustilo vojenskú operáciu na východe Ukrajiny a 24. februára 2022 začal šéf Kremľa Vladimir Putin proti susednej krajine veľkú inváziu, aby si ju podrobil.

Rok 2025 môže byť pre pokračovanie vojny zásadný. Predpovede týkajúce sa toho, čo sa udeje na bojisku, prípadne za diplomatickým stolom, sú vždy mimoriadne problematické, ale isté trendy sa zo súčasného vývoja dajú vypozorovať.

Lepší scenár pre Ukrajinu (a Západ)

„Bývalý ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba otvorene povedal, že ak sa nezmení súčasná trajektória, túto vojnu Ukrajina prehrá. Aby bolo jasné: stále sa tomu dá vyhnúť. Predpokladajme, že zhruba štyri pätiny ukrajinského územia, ktoré stále kontroluje Kyjev, získajú vojenské záväzky zo Západu dostatočne silné na to, aby odradili akýkoľvek ďalší ruský postup, zabezpečili rozsiahle investície do hospodárskej obnovy, povzbudili Ukrajincov, aby sa vrátili zo zahraničia, aby znovu vybudovali svoju krajinu, a umožnili stabilnú proeurópsku politiku a reformy. O päť rokov sa táto krajina stane členom Európskej únie a potom s novou vládou v USA začne proces vstupu do NATO. Väčšina Ukrajiny zostane suverénnym, nezávislým a slobodným štátom pevne ukotveným na Západe,“ opísal možný lepší scenár pre Kyjev pre denník Guardian Timothy Garton Ash, známy odborník na východnú Európu z Oxfordskej univerzity.

„Nechcem, aby Ukrajina prehrala, ak pod porážkou Kyjeva máme na mysli to, že sa politické vedenie štátu zrúti a nahradí ho nejaký proruský režim. Pre ukrajinských občanov by to bol hrozný výsledok. A bol by to hrozný výsledok aj pre Západ. Bola by to katastrofálna ukážka toho, že je možné zneužívať normy medzinárodného systému,“ povedal pre Pravdu Erik Jones, riaditeľ Schumanovho centra na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii.

Podľa experta na medzinárodné vzťahy nie je v tejto chvíli pravdepodobné, že by sa Ukrajine podarilo v dohľadnej budúcnosti obnoviť územnú celistvosť celého štátu. Jones si však myslí, že ak nastane nejaké prímerie, Západ musí byť pripravený poskytnúť Kyjevu také bezpečnostné záruky, ktoré by dali jasný signál Putinovi, že ich nemôže porušiť.

Hoci najjednoduchšie by bolo, keby Ukrajina vstúpila do NATO, odborník vraví, že momentálne na to nie je vôľa. Jones tvrdí, že členstvo v Severoatlantickej aliancii nastupujúci americký prezident Donald Trump nepodporí a v tejto chvíli by neprešlo ani Senátom.

No aj tak všetci čakajú na novú americkú vládu a Ukrajinci i Európania sa utešujú, že republikánskeho šéfa Bieleho domu dokážu presvedčiť, aby Kyjevu naďalej pomáhal.

„Myslím si, že Trump chce byť silný. Čokoľvek sa stane, bude to mať jasné následky aj pre Ameriku. A keby Ukrajina padla, Trump by nevyzeral až taký silný,“ povedala pre denník Financial Times nová šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová.

Horší scenár

Samozrejme, toto všetko vie aj Putin. Je jasné, že Rusko sa bude usilovať Západ rozdeliť. Aj keď Trump bude pokračovať v podpore Ukrajiny, je očividné, že bude žiadať väčšie zapojenie EÚ. Verejne sa už debatuje o tom, že by v rámci prímeria európski mierotvorcovia chránili nejaké nárazníkové pásmo medzi Ukrajinou kontrolovanou Kyjevom a jej územiami, ktoré okupuje Rusko.

V tejto chvíli je však ťažko predstaviteľné, že by sa na niečom takom našla v EÚ zhoda. Predstavitelia Maďarska naďalej udržujú čulé vzťahy s Ruskom. Slovenský premiér Robert Fico bol v nedeľu v Kremlí u Putina a už skôr vyhlásil, že chce s Moskvou po vojne obnoviť štandardné vzťahy a tvrdí, že je proti tomu, aby únia nahradila pomoc pre Ukrajinu, keby sa ju Washington rozhodol stiahnuť. Vôbec sa tiež nedá vylúčiť, že Trump ďalšiu podporu pre Kyjev podmieni tým, že EÚ sa bude musieť prispôsobiť obchodným praktikám USA vrátane zavedenia ciel. Všetko toto bude západných partnerov rozdeľovať a bude to voda na Putinov mlyn.

„Európania ostávajú do značnej miery nepripravení na to, čo bolo na stole od začiatku tohto roka,“ uviedol pre Financial Times nemecký vojenský analytik Christian Mölling z Bertelsmannovej nadácie s odkazom na ťažkosti vlády Joea Bidena získať súhlas Kongresu pre podporu pre Kyjev vo výške 60 miliárd dolárov. „Nevyužili čas na prípravu obranných spôsobilostí a ani na plánovanie takej vojenskej stratégie, ktorú by chceli zaviesť do praxe. Preto teraz vstupujeme do najnebezpečnejších týždňov pre Európu s neistotou, ktorá je súčasťou DNA novej Trumpovej vlády,“ pripomenul Mölling.

Na Rusko by pritom stále bolo možné zatlačiť vojensky aj ekonomicky. Nie je úplne jasné, ako dlho dokáže Moskva pokračovať v taktike boja, ktorá je do veľkej miery založená na tom, že do vojny posiela čoraz viac mužov. Straty okupantov sú obrovské a agresori síce postupujú najrýchlejšie od februára 2022, ale územie, ktoré sa im podarilo obsadiť, nie je v zásade až také veľké.

No mnohí experti tvrdia, že sa tým nedá utešovať. "Bol som na Ukrajine asi pred mesiacom. Budem úprimný. To, čo som videl, bol negatívny trend v porovnaní s vývojom v lete. Vtedy sa zdalo, že Ukrajinci sa vzhľadom na schválenú americkú pomoc dokážu vyhnúť najhoršiemu. Dostávali muníciu, vytvárali stratégiu a v júni a v júli mala dobré výsledky aj mobilizácia. Rusi však majú iniciatívu takmer všade na vojnovej línii. Najhoršia je situácia na juhu a pri meste Pokrovsk. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že to nie je katastrofa. Front sa Ukrajincom nerozpadol, ale je krehký. Už tento rok vo februári a marci sa mnohí analytici vrátane mňa obávali, že obrana môže skolabovať. Podarilo sa to odvrátiť, ale čoraz viac sa bojím, že sme takýto výsledok len oddialili,“ povedal pre podcast Russian Roulette (Ruská ruleta) vojenský analytik Michael Kofman.