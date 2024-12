Šialený nápad, zrada či hazardovanie so suverenitou Slovenska. Česká europoslankyňa považuje Fica za bezpečnostné riziko

Putin dnes prijal Fica, ktorý je v Rusku na pracovnej návšteve. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova sa očakáva rokovanie o dodávkach zemného plynu. Slovensko odoberá plyn od ruskej spoločnosti Gazprom. Ukrajina od začiatku budúceho roka nechce dovoliť tranzit tejto ruskej komodity cez svoje územie, čo Bratislava kritizuje.

„Naša zahraničná politika smeruje opačným smerom ako do Ruska, aj preto sme za posledné dva roky prijali rad opatrení, aby sme od neho boli energeticky nezávislí a mohli plyn kupovať od spoľahlivejších partnerov,“ napísal ČTK český premiér Petr Fiala. Podľa šéfa českej diplomacie Jana Lipavského česká vláda zabezpečila nezávislosť od ruských energetických dodávok preto, „aby sme sa nemuseli plaziť pred masovým vrahom“.

Lipavský pripomenul tiež rozhodnutie českej vlády prerušiť hlavne pre rozdielne názory na zahraničnú politiku spoločné zasadnutia so slovenským kabinetom. „S každým ďalším krokom slovenskej vlády sa to ukazuje ako prezieravejšie. Myslím na všetkých Ukrajincov, ktorí kvôli Putinovi nemôžu tráviť Vianoce so svojimi blízkymi,“ povedal ČTK Lipavský.

Fischer spomenul, že štáty EÚ sa v roku 2022 zaviazali odísť od ruského plynu a ropy. „Slovensko sedelo za stolom a so záväzkom súhlasilo. Lenže kým ČR sa oslobodila od vražednej závislosti od ruskej energie, ktorá je návyková, Slovensko nesplnilo svoje domáce úlohy,“ uviedol. Namiesto toho, aby Bratislava problém riešila, ide si vyrokovať do Moskvy nové vazalstvo, myslí si.

Predsedníčka snemovne a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ČTK napísala, že Ficov krok si „komentár ani nezaslúži“. Podpredseda parlamentného výboru pre bezpečnosť Šimon Heller (KDU-ČSL) na sieti X uviedol, že verí, že väčšina Slovákov má rovný chrbát. „Na rozdiel od jedného z nich práve žobrajúceho v Moskve so špinavou čapicou,“ dodal.

Europoslankyňa STAN Danuše Nerudová napísala, že Fico práve „pobozkal prsteň masovému vrahovi v Kremli“. „Je to zrada a ďalší nemravný krok, ktorý poslúži ruským záujmom. Robert Fico je pre nás bezpečnostným rizikom,“ uviedla. Podľa ďalšej europoslankyne Veroniky Vrecionovej (ODS) Fico pri svojom „klaňaní sa“ v Kremli nič nevyrokuje, zato poslúži ruskému režimu ako „užitočný idiot“.

Fischer Ficov krok považuje za krátkozraký a nebezpečný. „Vážne hazarduje so suverenitou svojej krajiny. A čo horšie, ohrozuje aj svoje okolie, svojich spojencov, a teda aj ČR,“ uviedol. Putin podľa neho návštevu využije proti záujmom Slovenska, ale aj štátov EÚ a NATO. „Považujem to za nefér a za veľmi nebezpečné,“ dodal senátor. Akcia je podľa neho určená predovšetkým pre domáce publikum. "Nebolo by divu, jeho koalícia sa rozpadá. Problém je, že to slovenský premiér robí na cudzí účet, "doplnil Fischer.