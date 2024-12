BBC: Rusi podľa Kyjeva od začiatku invázie popravili 147 zajatcov, za tento rok 127

Ukrajinskí vyšetrovatelia od začiatku celoplošnej ruskej invázie evidujú 147 prípadov popráv ukrajinských vojakov zajatých Rusmi, z toho 127 pripadá na tento rok. Popravovanie ukrajinských zajatcov v ruskom zajatí je v posledných mesiacoch systematické a ide o súčasť ruskej politiky. Britskej BBC to povedal Jurij Belousov z ukrajinskej generálnej prokuratúry, kde vedie odbor zaoberajúci sa vojnovými zločinmi.

„Vzostupný trend je veľmi, veľmi zrejmý,“ povedal Belousov. „Popravy sa stali systematickými od vlaňajšieho novembra a tento rok pokračovali. Počty žiaľ rástli najmä tento rok v lete a na jeseň,“ opísal Belousov. To podľa neho dokazuje, že nejde o ojedinelé prípady. „Existujú dôkazy, že sú vydávané inštrukcie ohľadom tejto veci,“ dodal.

Medzinárodné humanitárne právo, a najmä tretí Ženevský dohovor, hovorí o ochrane vojnových zajatcov a ich poprava je vojnovým zločinom. BBC uvádza, že napriek tomu čečenský vodca Ramzan Kadyrov pred časom nariadil svojim bojovníkom zúčastňujúcim sa na invázii na Ukrajine, aby nebrali zajatcov.

Ako o ikonickej postave na Ukrajine BBC píše o Oleksandrovi Macijevskom, ktorého ruská armáda zajala v prvom roku vojny. Na videu zachytávajúcom záverečné okamihy svojho života fajčí cigaretu popri hrobe, ktorý si podľa všetkého musel sám vykopať. „Sláva Ukrajine,“ povie svojim väzňom. O pár okamihov sa ozvú výstrelky a on padne mŕtvy. Išlo o jeden z mnohých prípadov. BBC píše, že tento rok v októbri Rusi údajne zastrelili deväť ukrajinských vojakov v Kurskej oblasti. Ukrajinská prokuratúra má ako súčasť materiálu na vyšetrovanie fotografiu polonahých tiel ležiacich na zemi. Na základe tejto snímky spoznali rodičia jedného z vojakov, operátora dronov Ruslana Holubenka. „Spoznala som ho podľa spodnej bielizne,“ povedala jeho matka stanici Suspilne. „Kúpila som ho pred výletom k moru. Vedela som aj to, že mal (z minulosti) strelnú ranu v ramene. Je to vidieť na fotke,“ dodala.

Začiatkom októbra vtedajší ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin informoval, že úrady vyšetrujú podľa všetkého najväčší prípad popravy vojnových zajatcov. Išlo o 16 vojakov na východnom fronte v oblasti Pokrovska, ktorí vyšli zo zákopu a vzdali sa ruským jednotkám. Ruskí vojaci ich zoradili a zastrelili. Ukrajinskí vyšetrovatelia sa zaoberajú tiež prípadmi stínania zajatcov alebo popravy ukrajinského vojnového zajatca mečom.

Rachel Denberová, zástupkyňa riaditeľa pobočky ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch pre Európu a Strednú Áziu podľa BBC povedala, že je dosť dôkazov o tom, že ruskí vojaci popravujú ukrajinských vojnových zajatcov. Úlohu pri tom podľa nej zohráva beztrestnosť a ruská armáda by mala odpovedať na niektoré zásadné otázky.

„Aké inštrukcie tieto jednotky majú, či už formálne alebo neformálne od svojich veliteľov? Dávajú ich velitelia jasne najavo, čo ženevské dohovory hovoria o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami? Čo hovoria ruskí vojenskí velitelia svojim jednotkám o tom, ako sa správajú?“ uvádza Denberová. Kladie zároveň otázku, či si je ruské vojenské vedenie vedomé, že keď takéto prípady nevyšetruje ani nepodniká kroky, aby im zabránilo, nesie za ne tiež trestnú zodpovednosť.

Ruský prezident Vladimir Putin opakuje, že ruské jednotky s ukrajinskými zajatcami „zaobchádzajú vždy prísne v súlade s medzinárodnými právnymi dokumentmi a medzinárodnými dohovormi“.

Tiež ukrajinské sily čelia obvineniu z popráv ruských vojnových zajatcov, no počet týchto prípadov je oveľa nižší. Jurij Belousov hovorí, že ukrajinská prokuratúra berie takéto obvinenia „veľmi vážne“ a vyšetruje ich. Avšak obžalovaný nebol ešte nikto, podotýka BBC.

Podľa Human Rights Watch sa ruskí vojaci od začiatku celoplošnej invázie na Ukrajinu v susednej krajine dopúšťajú radu hrozivých činov, vrátane takých, ktoré by mali byť vyšetrované ako vojnové zločiny alebo zločiny proti ľudskosti.

BBC uvádza, že povesť ruskej armády ohľadom týrania zajatcov je taká strašná, že niektorí ukrajinskí vojaci by dávali prednosť smrti pred zajatím. „Povedal mi: Mami, nikdy sa nevzdám. Odpusť mi, viem, že budeš plakať, ale nechcem aby ma mučili,“ rozpráva matka Ruslana Holubenka. Jej syn je stále oficiálne vedený ako nezvestný v boji a ona dúfa, že to tak je. „Urobím všetko možné i nemožné, aby som svoje dieťa dostala späť. Stále sa pozerám na tú fotku. Možno je len v bezvedomí? Chcem tomu veriť, nechcem si myslieť, že je po ňom.“