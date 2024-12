V Stredozemnom mori sa potopila ruská nákladná loď. Volali ju aj 'sýrsky expres' a je na sankčnom zozname

Oznámilo to v utorok podľa agentúry Reuters ruské ministerstvo zahraničných vecí, podľa ktorého záchranári dopravili námorníkov do Španielska. Loď Ursa Major spájaná s vojenskými transportmi do Sýrie bola na sankčnom zozname USA.

Potápajúca sa ruská loď Ursa Major Video Zdroj: sieť X

Loď sa dostala do problémov po výbuchu v strojovni a potopila sa v pondelok pred polnocou medzi Alžírskom a Španielskom, odkiaľ naposledy vyslala signál.

Reuters napísal, že podľa sledovacích dát plavidlo vyplávalo 11. decembra z Petrohradu s cieľom vo Vladivostoku na východe Ruska, a nie v sýrskom prístave Tartús. Spoločnosť Oboronlogistika pred pár dňami informovala, že jej vlajková loď Ursa Major preváža prístavné žeriavy do Vladivostoku. Kapitán podľa portálu Ukrajinska pravda uviedol, že na palube boli v čase nešťastia len prázdne kontajnery.

Ruský nezávislý server Mediazona s odvolaním sa na verejne dostupné údaje informoval o tom, že v Stredozemnom mori sú tri veľké vojenské lode a dve nákladné plavidlá vrátane Ursa Major. Obe nákladné lode sú označované za takzvaný sýrsky expres, čo je zásobovacia trasa pre ruské sily v Sýrii. Analytici sa preto domnievajú, že úlohou lodí bola evakuácia ruských vojakov zo Sýrie, kde sa nedávno zrútil režim autoritárskeho prezidenta Bašára Asada.

Portál Censor.net uviedol, že plavidlo podstúpilo v roku 2023 plánované opravy a tento rok v lete údržbu v prístave a v novembri ešte preventívnu kontrolu žeriavov. Kvôli sankciám ale musela Oboronlogistika využiť náhradné dielce z ruských tovární namiesto ich dovozu za zahraničie.

Server Censor.net v pondelok informoval o chybe rovnako sankcionovaného ruského nákladného plavidla Sparta neďaleko Portugalska. Loď mala na palube ruské vojenské vybavenie zo Sýrie. Sparta patrí spoločnosti Oboronlogistika rovnako ako plavidlo Ursa Major, ktoré sa predtým volalo Sparta III.

O záchrannej operácii napísal The Maritime Executive, že pomoc poskytli španielska vojenská loď Clara Campoamor a vyššie spomínaná Sparta. Po potopení plavidla Ursa Major pokračovala Sparta zníženou rýchlosťou na východ, za svoj cieľ udala egyptský prístav Port Saíd.