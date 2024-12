Pápež otvoril katolícky Svätý rok. Môže prilákať do Ríma desiatky miliónov veriacich

Ten by mohol do Ríma pritiahnuť desiatky miliónov veriacich, píšu agentúry. V stredu napoludnie pápež vystúpi so svojím vianočným posolstvom Urbi et orbi (Mestu a svetu).

Pápež Svätý rok začal otvorením a prekročením prahu svätej brány vo svätopeterskom chráme. Osemdesiatosemročná hlava katolíckej cirkvi tak urobila na invalidný vozíku. Svätý rok venoval téme nádeje.

Sväté roky sú významným dátumom v živote katolíckej cirkvi. Farnosti a ďalšie cirkevné organizácie organizujú vo väčšej miere púte do Ríma. Očakáva sa, že počas súčasného Svätého roka by Rím mohlo navštíviť až 32 miliónov veriacich. Tí veria, že tak môžu získať takzvaný odpustok za hriechy.

Svätý rok s príchodom veľkého množstva návštevníkov pre taliansku metropolu predstavuje mimoriadnu záťaž. Radnice a ďalšie úrady nechali realizovať viaceré stavebné akcie a rekonštrukcie, zďaleka nie všetky boli dokončené.

Svätý rok zvyčajne katolícka cirkev oslavuje raz za 25 rokov. Pápež však môže vyhlásiť aj mimoriadne jubilejné roky. Stalo sa tak napríklad v roku 2015 a ďalší svätý rok je naplánovaný na rok 2033, keď si katolíci pripomenú príbeh ukrižovania Ježiša Krista.