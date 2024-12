Putin a Fico diskutovali o možnostiach dodávok plynu z Ruska do Európy, tvrdí Lavrov

Ruský prezident Vladimir Putin a premiér SR Robert Fico počas nedeľňajších rozhovorov v Moskve diskutovali o možnostiach pokračovania dodávok plynu z Ruska do európskych krajín, ktoré o to majú záujem. Podľa agentúry TASS to uviedol šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov, píše TASR.