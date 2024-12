Rusom znovu zdražie vodka a budú pykať za darovanú fľašu s alkoholom? Akú pokutu by zaplatili bežní ľudia a funkcionári?

Poslanec Andrej Svincov by bol rád, keby sa Rusi obdarúvali iba užitočnými vecami, ktoré neškodia zdraviu. Na sociálnej sieti Telegram napísal, že štát musí zaviesť tvrdú a nekompromisnú propagandu proti pijanstvu. Zákon o alkoholických nápojoch navrhuje doplniť o ustanovenie, ktoré zakáže darovať fľaše s alkoholom. Považuje to za potrebné aj s prihliadnutím na to, že podľa neho v Rusku za posledné štyri roky výrazne stúpla spotreba alkoholu.

Za vhodné dary Svincov považuje napríklad vstupenky do kina alebo múzea, športovú permanentku, domáce spotrebiče. Kto by zákon porušil, hrozila by mu pokuta. „Občanom 5-tisíc rubľov, funkcionárom od 35-tisíc do 50-tisíc a právnickým osobám 100-tisíc," informoval server Gazeta o návrhu Svincova, ktorý je člen Liberálno-demokratickej strany Ruska. V prepočte to vychádza na 48 eur, 336 až 480 eur a 961 eur.

Svincov si posvietil aj na tých, ktorí si kupujú pre seba fľaše s alkoholom. Na nich sa zameral v inom návrhu právnej normy. „Navrhuje novelizovať zákon o štátnej regulácii a výroby a obehu alkoholických nápojov tak, že sa zakazuje predaj osobám, ktoré nemajú potvrdený záznam o absolvovaní preventívneho rozhovoru s odborníkom na závislosti," uviedla agentúra TASS. Podľa poslanca by novela mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2026. „Návrh predpokladá vyriešenie dvoch problémov: podrobne vysvetliť mladým ľuďom všetky škodlivé následky pitia alkoholu a poskytnúť včasnú lekársku pomoc tým, ktorí už problémy alebo závislosť od alkoholu majú," napísal Svincov v dôvodovej správe. Zároveň navrhuje, aby sa alkoholické nápoje predávali len v špecializovaných obchodoch, do ktorých by mali zákaz vstupu osoby mladšie ako 18 rokov.

V júni tohto roku Svincov zaujal iným návrhom. Brutálnym. Pripomínajúcim stredovek. Svincov navrhol telesné tresty pre občanov, ktorí vystupujú proti záujmom štátu: „Tí, ktorí činia pokánie, by sa mali verejne ospravedlniť a verejne dostať 20 rán bičom na Červenom námestí. Musíme vrátiť fyzické tresty."

Nevedno, ako si Svincov predstavuje vymožiteľnosť práva v prípade darčekov s alkoholickými nápojmi. Pôjde žena udať svojho muža, že jej dal koňak k Medzinárodnému dňu žien? Alebo keď šéf firmy venuje zamestnancovi k narodeninám vodku, ten pobeží na políciu? Predstaviteľné jedine vo filmovej tragikomédii… V Rusku pritom fľaša s alkoholom býva samozrejmosť ako dar. A keď fľaša chýba od firmy pre jej zamestnanca, mnohí to považujú za prejav neplnohodnotného poďakovania za vykonávanú prácu.

Čo sa týka samotnej podstaty boja proti alkoholizmu, je Svincov vystrašený oprávnene? Odpoveď znie, že áno.

V Rusku sa po roku 2000 podarilo dosiahnuť úspechy proti nestriedmemu pitiu. Pred dvomi desaťročiami bola ročná spotreba alkoholu viac ako 20 litrov na jedného obyvateľa. V roku 2019 to vychádzalo dokonca už len necelých 11 litrov na jedného človeka. Pokles spotreby alkoholu nepochybne súvisel aj s tým, že štát zvýšil daň na etylalkohol až o 50 percent.

V ostatných rokoch však Rusko zaznamenáva zvyšujúci sa trend pitia alkoholických nápojov. Platí to o vínach, pivách, koňakoch, likéroch a samozrejme, že o vodke, ktorá je v krajine tradične najobľúbenejšia. Od januára do októbra tohto roku jej Rusi vypili 625 miliónov litrov, čo je výrazne viac v porovnaní s rokom 2017, keď to bolo 542 miliónov litrov. S čím to súvisí? Prevláda názor, že v Rusku sa začalo viac piť od februára 2022, keď Putinova armáda vtrhla na Ukrajinu. Vojna prináša ľuďom stres. Boja sa o svojich blízkych na fronte. Pijú viac, keď sa dozvedia, že bol zabitý ich príbuzný, ktorý vstúpil do armády. Alkoholu holdujú tí, čo sa z frontu vrátili, zvlášť asi takí, ktorí utrpeli zranenia.

Mimochodom, nedá sa vylúčiť, že zdražovanie alkoholických nápojov môže mať spojitosť s financovaním vojny proti Ukrajine. Od 1. januára 2025 sa znovu zvýšia ich ceny, pritom ešte nedávno to vyzeralo tak, že sa s nimi hýbať smerom nahor nebude. Naposledy došlo k zdraženiu s účinnosťou od prvého januára tohto roku. Napríklad najlacnejšia fľaša vodky (0,5 litra) už nestála 281 rubľov, ale po novom 299 rubľov.„Pred­pokladalo sa pritom, že minimálne ceny zostanú v platnosti do 31. decembra 2025," upozornil server RBC. Špekulovalo sa aj o možnosti, že k cenovej regulácii nepríde až do konca roku 2026.

Minimálne ceny alkoholických nápojov určuje štát od roku 2009. Pointa spočíva v tom, aby firmy nevyrábali vodku z nekvalitných surovín, čo by im umožňovalo lepšie sa presadiť na trhu v konkurencii proti poctivým producentom. Od prvého januára budúceho roku zákazník zaplatí za pol litra vodky najmenej 349 rubľov (v prepočte zhruba 3,5 eura), fľaša zdražie o 50 rubľov. Minimálna cena koňaku bude 651 rubľov (6,3 eura) atď.

Horšie časy môžu nastať výrobcom nealkoholického piva. Vláda dala za úlohu príslušným ministerstvám, aby do polovice apríla 2025 vypracovali návrh zákazu reklamy na tento nápoj. Medzi poslancami to jednoznačne podporuje napríklad Bijsultan Chamzajev z vládnucej strany Jednotné Rusko: „Som proti akejkoľvek reklame na alkohol, vrátane reklamy na takzvané nealkoholické pivo. Budem sa snažiť, aby sa pod značkou nealkoholického piva nerobila reklama výrobe alkoholu," citoval ho server Gazeta.

Zaujímavosťou je, že kým vo väčšine štátov EÚ funguje časovo neobmedzený predaj alkoholických nápojov, čo platí aj o Slovensku, naopak, v Rusku už zasiahli proti nonstop ponuke. Platí to o mnohých ruských samosprávnych regiónoch, ktoré využili právo určovať podmienky predaja na základe federálneho zákona. V praxi to vyzerá tak, že v sedemnástich si zákazník nemôže kúpiť fľašku od 22. hodiny do 10. hodiny a v ôsmich od 22. hodiny do 8. hodiny.