Zostrelili azerbajdžanské lietadlo omylom Rusi? A tí, čo prežili, môžu hovoriť o zázraku

Zapríčinila leteckú tragédiu zrážka s kŕdľom vtákov alebo došlo k fatálnej chybe protivzdušnej obrany? Dôvody havárie azerbajdžanského civilného lietadla, ktoré smerovalo z Baku do Grozného, zostávajú nateraz nejasné, ale nedá sa vylúčiť, že ho omylom zostrelili ruskí vojaci.

Záchranári pri havarovanom lietadle, ktoré smerovalo z Baku do Grozného.

Záchranári pri havarovanom lietadle, ktoré smerovalo z Baku do Grozného.

Nešťastie sa stalo v stredu, keď lietadlo tvrdo pristálo v blízkosti kazašského mesta Aktau. Pri havárii zahynulo 38 ľudí (vrátane obidvoch pilotov), 29 osôb zostalo nažive, pričom utrpeli rôzne zranenia. Lietadlo typu EMBR3 brazílskej výroby, ktoré patrilo azerbajdžanským aerolíniám, havarovalo po tom, čo ho odklonili od ruskej oblasti, ktorá sa stala terčom náletov ukrajinských dronov.

Ruský letecký úrad pôvodne tvrdil, že lietadlo sa stretlo s kŕdľom vtákov, čo pilota prinútilo k pokusu o núdzové pristátie. Pri následnom manévri stroj narazil do zeme. Podľa ruského nezávislého serveru Meduza zábery zaznamenávajúce zrútené lietadlo ukazujú stopy po zásahu strelou zem-vzduch na zadnej časti trupu. Podobné diery bývajú nájdené po zostrelení vojenských i civilných lietadiel. „Preživší hovoria o explóziách po neúspešných pokusoch o pristátie v Groznom," upozornil ďalší ruský nezávislý server Mediazona. Lietadlo sa potom otočilo a cez Kaspické more zamierilo do Kazachstanu. Pri pokuse o pristátie sa stroj rozlomil a vznietil.

Nešťastiu sa venuje aj server Defense Express, ktorý sa zaoberá vojenskými témami. Prikláňa sa k názoru, že lietadlo zasiahol ruský systém protivzdušnej obrany Pancir, ktorý fungoval v automatickom režime. „Hneď po tom, ako sa objavili prvé fotografie a videá z miesta pádu, vysvitlo, že verzia o kŕdle vtákov je nezmysel. Na záberoch sú charakteristické stopy protilietadlových rakiet na chvoste lietadla," napísal Defense Express.

V stredu ruská protivzdušná obrana odrážala útok ukrajinských bezpilotných lietadiel nad Grozným. Rusi nasadili proti nim systém protivzdušnej obrany Pancir. Skúsení operátori si na radare nemôžu pomýliť dron a veľké dopravné lietadlo s rozpätím krídel okolo 30 metrov. Podľa Defense Express však k tomu došlo, pretože Pancir neovládali mechanicky, ale previedli ho do automatického režimu. „Napriek tomu, že akékoľvek civilné lietadlo signalizuje, že je civilné, v Ruskej federácii sa to ignoruje. Takéto automatické prevádzkové režimy existujú v jednotlivých systémoch protivzdušnej obrany a sú implementované prostredníctvom jednotných riadiacich systémov, keď jeden systém automaticky riadi niekoľko systémov protivzdušnej obrany naraz, fungujúcich bez zásahu operátora," napísal ukrajinský server UNIAN.

Defense Express na základe údajov na radare konkretizoval, ako vyzerali posledné chvíle letu: „Posádke sa podarilo udržať poškodené lietadlo vo vzduchu viac ako 400 kilometrov a dostať sa do Aktobe. Piloti sa snažili pasažierov zachrániť. Skutočnosť, že 32 ľudí zo 67 osôb na palube prežilo, bolo niečo medzi zázrakom a zručnosťou pilotov, ktorí zomreli."