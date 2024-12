Pri pokuse dostať sa do Španielska zomieralo tento rok 30 ľudí denne

Pri pokuse dostať sa cez more na španielske územie zomieralo tento rok 30 ľudí denne. Uviedla to charitatívna organizácia Caminando Fronteras.

Podľa správy, ktorú dnes zverejnila španielska skupina pre práva migrantov, zomrelo tento rok pri pokuse dostať sa po mori do Španielska viac ako 10 000 migrantov. V priemere to znamená, že každý deň v tomto roku zomrelo 30 ľudí, ktorí sa na lodi pokúšali dostať do krajiny, uvádza Caminando Fronteras. Správa dodáva, že celkový počet úmrtí sa oproti minulému roku zvýšil o 58 percent.

Polícia na hranici s Ukrajinou cvičila boj s nelegálnou migráciou a pašovaním Video

Organizácia Caminando Fronteras uviedla, že väčšina z 10 457 úmrtí zaznamenaných do 15. decembra sa odohrala na ceste z Afriky na Kanárske ostrovy. Španielske súostrovie, ktoré je najbližšie africkému pobrežiu, je čoraz častejšie využívané ako odrazový mostík do kontinentálnej Európy. Takzvaná atlantická migračná trasa je považovaná za jednu z najnebezpeč­nejších na svete.

Čítajte viac Dvanásť hodín samo na mori. Zo 45 migrantov prežilo plavbu iba malé dievča

Organizácia svoje údaje získava od rodín migrantov a z oficiálnych štatistík zachránených osôb. Medzi mŕtvymi bolo tento rok 1 538 detí a 421 žien. Správa uvádza, že najtragickejšími mesiacmi čo do počtu úmrtí boli apríl a máj.

Caminando Fronteras tiež tento rok zaznamenala „prudký nárast“ lodí vyplávajúcich z Mauritánie, ktorá sa podľa nej stala hlavným východiskovým bodom na trase na Kanárske ostrovy. Španielska vláda vo februári tohto roku prisľúbila Mauritánii pomoc vo výške 210 miliónov eur, aby pomohla potlačiť pašeráctvo a prevádzačstvo, a zmiernila tak nápor priplávajúcich lo­dí.

Čítajte viac Lukašenko sa mstí Poliakom, trpia Bielorusi. Niektorí sú však vynaliezaví a na migračnej kríze vedia zarobiť

Španielske ministerstvo vnútra uvádza, že do 15. decembra tohto roka sa do krajiny dostalo na lodiach viac ako 57 700 migrantov, čo je zhruba 12-percentný nárast oproti minulému roku.