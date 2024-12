Cesta na východ alebo lepší život? Fiala Čechov varoval pred autoritárstvom

Rok 2025 bude podľa českého premiéra Petra Fialu pre ČR rokom rozhodnutí – o tom, či si jej občania budú veriť a rozvíjať všetky príležitosti, aby sa im žilo lepšie, alebo sa nechajú znechutiť a Česko sa tak vydá na cestu k východnému autoritárstvu. Povedal to vo štvrtok vo vianočnom prejave.

Fiala pripomenul, že pred rokom ľuďom v prejave sľúbil, že Česko prekoná výzvy a veci sa obrátia k lepšiemu, a to sa podľa neho splnilo. Pripomenul kroky svojej vlády, ktoré tento rok urobila, napríklad schválenie dôchodkovej reformy, otvorenie nových kilometrov diaľnic či snahu, aby Česko nebolo len dodávateľom jednoduchých súčiastok, ale inovatívnych technológií.

„Máme na to, aby sme postupne prekonali všetko, čo našu republiku dosiaľ brzdí, a stali sa ešte úspešnejšou krajinou,“ podotkol Fiala a dodal, že je ešte potrebné na mnohých veciach pracovať – napríklad zefektívniť fungovanie zdravotníctva či uľahčiť stavby bytov. Podľa jeho slov sa to dá splniť do niekoľkých rokov.

„Keď si nebudeme veriť a budeme sa sústrediť na to, čo nefunguje na sto percent, nikdy sa nezbavíme zlej nálady, ktorá bola vždy najväčšou prekážkou, ktorá nám bránila byť ešte úspešnejšími. Preto, prosím, neverme rôznym predavačom strachu, ktorí túto náladu naschvál šíria, aby v ľuďoch vzbudili závisť, nenávisť a pochyby,“ vyzval ľudí český premiér.

Cieľom týchto „predavačov strachu“ je podľa neho vyvolať v ľuďoch pochybnosti, aby neverili sebe a ani druhým, čo spoločnosť oslabí a môže tak ľahko podliehať manipuláciám. „Možno sa nakoniec vydá na nebezpečnú cestu, keď sa ľudia vzdajú zodpovednosti za svoj život a odovzdajú ju nejakému vodcovi. Tak ako to dnes, bohužiaľ, vidíme v niektorých európskych krajinách,“ zdôraznil.

Rok 2025 označil za rok rozhodnutí. „O tom, či si budeme veriť a rozvíjať všetky príležitosti, ktoré sa pred nami v tejto neľahkej dobe objavujú, pomáhať si a trpezlivo pracovať na tom, aby sa nám žilo rok od roku lepšie, alebo či sa necháme znechutiť a vydávame sa na cestu niekam k východnému autoritárstvu, kam nás posielajú predavači strachu,“ povedal Fiala a dodal, že pre ČR podľa neho existuje len jedna správna cesta – cesta hrdej európskej krajiny a aktívnej občianskej spoločnosti.