ONLINE: Kurská oblasť môže byť čoskoro opäť celá ruská. Podpora konečného víťazstva Ukrajiny u Európanov klesá

Podpora Ukrajiny až do konečnej výhry nad Ruskom u Európanov klesla. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti YouGov v siedmich krajinách Európskej únie.

5:55 Po prekvapivej ofenzíve v lete tohto roka, keď ukrajinskí vojaci vpadli do ruskej Kurskej oblasti, už stratili približne polovicu územia, ktoré predtým obsadili. O zvyšok môžu podľa oficiálnych predstaviteľov USA prísť v priebehu niekoľkých mesiacov, píše agentúra Bloomberg. Kyjev by tak mohol stratiť dôležitú páku pri rokovaní s Ruskom o prímerí, dodáva agentúra.

Zvýšené úsilie Moskvy vytlačiť ukrajinské jednotky z Kurskej oblasti, možno už budúci mesiac, môže spôsobiť, že Ukrajinci budú schopní udržať obsadené územia len do jari, kým budú donútení ustúpiť alebo riskovať, že budú obkľúčení. Uviedli to podľa Bloombergu americkí predstavitelia pod podmienkou zachovania anonymity.

Ukrajinským silám sa podarilo udržať obsadené územie pri Kursku dlhšie, ako sa pôvodne predpokladalo, k čomu čiastočne prispelo aj rozhodnutie USA povoliť Kyjevu odpaľovať americké rakety dlhého doletu hlbšie do Ruska, uviedol jeden z predstaviteľov. Ďalší predstaviteľ varoval, že zámerom Ukrajiny v Kurskej oblasti nikdy nebolo nikdy udržať si ju, ale tento protiúder mal šokovať a aj pripraviť Rusko o jej vojakov. Takže ústup by sa stále dal vykresliť ako taktický úspech. Dvaja z predstaviteľov vyjadrili nádej, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nariadi ústup z Kurska dostatočne včas, aby sa Ukrajinca vyhli vysokým obetiam, uviedla agentúra Bloomberg.

5:50 V západnej Európe klesá počet ľudí, ktorí súhlasia s podporou Ukrajiny až do jej konečného víťazstva, teda až dovtedy, kým sa Rusko nestiahne z jej územia. Je ich menej ako na začiatku roka 2023. Vyplýva to z prieskumu britskej spoločnosti YouGov, ktorá sa zaoberá prieskumami verejnej mienky.

Podpora Ukrajiny až dovtedy, kým nevyhrá, je najväčšia vo Švédsku – 50 percent, ale je to menej o sedem percentuálnych bodov oproti februáru 2023. V Dánsku je to 40 percent (-11 %), vo Veľkej Británii 36 percent (-14 %), Nemecku 28 percent (- 7 %), Španielsku 25 percent (-12), Francúzsku 23 percent (-14 %) a v Taliansku 17 percent (-11 %). Vo všetkých týchto krajinách stúpol počet ľudí, ktorí preferujú rokovania o zastavení paľby a rokovanie o mieri, aj keby to malo znamenať, že Rusko bude okupovať niektoré územia. Ochota podporiť takýto mier zároveň vzrástla o tri až desať percentuálnych bo­dov.

Zdá sa, že prístup Donalda Trumpa k Ukrajine bude spočívať v presadení mierovej zmluvy, ktorá ponechá Rusku nejaké dobyté územie. Takáto dohoda by bola obzvlášť nevítaná medzi Švédmi, Dánmi, Britmi (51 – 57 %), ale ostatné krajiny to trápi menej – iba 31 % Talianov a Nemcov by na takúto dohodu reagovalo negatívne, uviedla spoločnosť YouGov.

5:50 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok oznámil, že „niekoľko“ vážne zranených severokórejských vojakov zomrelo po tom, ako ich zajali ukrajinské sily, uviedla agentúra AFP.

„Dnes sa objavili správy o niekoľkých vojakoch zo Severnej Kórey. Našim vojakom sa ich podarilo zajať. Boli však veľmi vážne zranení a nepodarilo sa ich oživiť,“ oznámil Zelenskyj počas večerného príhovoru zverejnenom na sociálnych sieťach.

Počet týchto vojakov ukrajinský prezident nespresnil. Zopakoval však, že ukrajinské sily spôsobili severokórejským jednotkám veľké straty.

Zelenskyj v príhovore naliehal aj na Čínu. „Ak Čína myslí úprimne svoje vyhlásenia, že vojna by sa nemala rozširovať, musí uplatniť zodpovedajúci vplyv na Pchjongjang,“ uviedol.

Juhokórejská tajná služba predtým v piatok informovala o severokórejskom vojakovi zajatom ukrajinskými silami, ktorý zomrel na následky ťažkých zranení.

Ukrajinský prezident začiatkom tohto týždňa povedal, že v ruskej Kurskej oblasti padlo alebo utrpelo zranenia počas bojov proti ukrajinskej armáde už viac ako 3000 severokó­rejských vojakov.