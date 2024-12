Trump požiadal Najvyšší súd USA, aby oddialil zákaz TikToku

Novozvolený americký prezident Donald Trump požiadal v piatok Najvyšší súd USA, aby pozastavil platnosť zákona, ktorý by mohol deň pred jeho inaguráciou do úradu zakázať sociálnu sieť TikTok v prípade, že ju jej čínsky vlastník, a síce spoločnosť ByteDance, dovtedy nepredá, uviedli agentúry AFP a AP.

„Vzhľadom na novosť a náročnosť tohto prípadu by mal súd zvážiť odloženie zákonnej lehoty, aby získal viac priestoru na riešenie týchto otázok,“ uviedol Trumpov právny tím, ktorý by tak chcel dostať príležitosť na hľadanie „politického riešenia“.

Zákon, ktorý podpísal v apríli prezident Joe Biden, by v USA zablokoval TikTok v obchodoch s aplikáciami a vo webových hostingových službách v prípade, ak by spoločnosť ByteDance nepredala svoj podiel do 19. januára.

Bidenova administratíva považuje TikTok pre jeho prepojenie s Čínou za riziko pre národnú bezpečnosť USA. Domnieva sa totiž, že aplikácia umožňuje Pekingu zhromažďovať údaje o jej používateľov a špehovať ich. Zároveň však pripúšťa, že nemá dôkazy o tom, že ju Čína už takto použila, uvádza AP. Čína a spoločnosť ByteDance tieto tvrdenia dôrazne popierajú.

TikTok zároveň uvádza, že zmienený americký zákon porušuje jeho práva na slobodu prejavu podľa prvého dodatku Ústavy USA. Najvyšší súd USA nedávno súhlasil s tým, že sa bude týmto argumentom zaoberať. Tzv. ústne pojednávanie v tejto veci naplánoval na 10. januára, teda deväť dní pred tým, ako by mal uvedený zákaz TikToku vstúpiť do platnosti, ak spoločnosť ByteDance túto populárnu platformu nepredá, na čo sa zatiaľ podľa všetkého nechystá.

AFP konštatuje, že Trumpova podpora TikToku znamená obrat oproti jeho prvému funkčnému obdobiu v úrade, počas ktorého sa pokúsil túto aplikáciu zakázať pre podobné bezpečnostné obavy, ako v súčasnosti vyslovuje Bidenova administratíva.

TikTok tvrdí, že má v USA vyše 170 miliónov užívateľov. Trump túto platformu využíval vo svojej predvolebnej kampani v roku 2024 na oslovenie mladších voličov, predovšetkým mužov, a to často obsahom považovaným za mačistický, pripomína AP.

Trump začiatkom roka uviedol, že TikTok stále považuje za riziko pre národnú bezpečnosť USA, no je proti jeho zákazu. „Keď o tom teraz premýšľam, som za TikTok, pretože potrebujete konkurenciu… Ak nemáte TikTok, máte Facebook a Instagram – a to je, viete, to je (všetko) Zuckerberg,“ povedal novozvolený americký prezident aj v nedávnom rozhovore pre agentúru Bloomberg.

Facebook, ktorý založil Mark Zuckerberg a ktorý je súčasťou jeho technologického impéria Meta, kam patrí aj zmienený Instagram, zablokoval Trumpovi nakrátko účet po útokoch jeho priaznivcov na Kapitol zo 6. januára 2021, pripomína AFP.