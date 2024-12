Suspendovaný juhokórejský prezident povolil počas stanného práva použitie zbraní

Suspendovaný juhokórejský prezident Jun Sok-jol počas svojej neúspešnej snahy o zavedenie stanného práva údajne povolil armáde použiť strelné zbrane, ak by to bolo potrebné na vstup do parlamentu. Uvádza sa to v súhrnnej správe prokuratúry, ktorú v sobotu videla agentúra AFP.

Junov právnik nesúhlasí s desaťstranovým dokumentom prokuratúry a pre AFP uviedol, že ide o jednostranne podanú správu, ktorá „nezodpovedá objektívnym okolnostiam ani zdravému rozumu“.

Juhokórejský prezident Jun Sok-jol 3. decembra oznámil, že v krajine vyhlásil mimoriadne stanné právo. K tomuto kroku sa podľa vlastných slov musel uchýliť, aby bol uchránený ústavný poriadok. Poslanci sa v ten deň zhromaždili na zasadnutí v parlamente, aby reagovali na vyhlásenie stanného práva.

Do budovy vtrhli ťažko ozbrojení vojaci, ktorí preliezali ploty, rozbíjali okná a pristávali na vrtuľníkoch. Na televíznych záberoch bolo vidieť, ako sa vojaci dostali do potýčok s veľkým počtom zhromaždených ľudí, ktorí sa im snažili zabrániť vstúpiť do budovy.

Podľa správy prokuratúry suspendovaný prezident Jun povedal jednému z popredných armádnych predstaviteľov, že vojenské jednotky môžu v prípade potreby strieľať, aby vstúpili do budovy. „Ešte stále ste sa nedostali dnu? Čo to robíte? Vyrazte dvere a vytiahnite ich von, aj keby to malo znamenať streľbu,“ zdôraznil podľa správy prokuratúry Jun Sok-jol. Podľa nej tiež existujú dôkazy, že prezident diskutoval o vyhlásení stanného práva s vyššími vojenskými predstaviteľmi už v marci.

Juhokórejský parlament na spomínanom zasadnutí väčšinou 190 z 300 poslancov nakoniec schválil návrh na zrušenie stanného práva. Prezident údajne armádnemu predstaviteľovi povedal, že napriek jeho zrušeniu ho môže vyhlásiť aj druhý či tretíkrát. Nakoniec však súhlasil so zrušením stanného práva a vláda armádu stiahla.

Parlament neskôr prezidentovi pozastavil výkon funkcie, kým ústavný súd nerozhodne o jeho odvolaní alebo obnovení jeho prezidentských právomocí.