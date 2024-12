Hmla skomplikovala leteckú dopravu v Poľsku, lety odkláňali aj do Ostravy

Hustá hmla v sobotu skomplikovala leteckú dopravu na juhu Poľska, kde letisko v Katoviciach a Krakove presmerovávalo prílety do iných miest vrátane Ostravy v Moravskosliezskom kraji.

Napísala to poľská tlačová agentúra PAP. Podľa serveru TVN24 sa situácia v Katoviciach po 11:00 vrátila do normálu a letisko naopak prijíma aj lety mieriace pôvodne do Krakova.

V prípade krakovského letiska sú prílety presmerovávané do Rzeszówa, Varšavy alebo do Ostravy, uviedla hovorkyňa letiska v Krakove Natalia Vinceová. Značne oneskorené sú aj odlety, niektoré spoje boli podľa PAP zrušené.

Krakovské letisko Jána Pavla II. na sociálnych sieťach vyzvalo cestujúcich, aby si overili stav svojho letu u dopravcu. „Situácia súvisiaca s odklonmi letov je dynamická a prvotné informácie sa môžu meniť,“ upozornilo letisko.

Komplikácie spôsobila hmla od rána aj na katovickom letisku, kde lietadlá podľa serveru TVN24 nemohli štartovať ani pristávať. Prílety museli byť odkláňané do mesta Vroclav alebo do Varšavy, odlety boli oneskorené. Okolo 11:00 letisko obnovilo bežnú prevádzku. „Situácia je teraz normálna, letisko navyše prijíma lety z Krakova,“ uviedol hovorca katovického letiska Piotr Adamczyk.