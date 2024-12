Bezdomovectvo v USA prudko rastie, štatistiky lámu rekordy. Mestá začali kriminalizovať spanie na ulici (+foto)

Vláda to oznámila s tým, že vývoj spôsobila súhra rôznych faktorov vrátane nedostupnosti bývania, ukončenia pandemických sociálnych opatrení a problémov s prijímaním migrantov. Negatívny trend pokračuje v čase, keď mestá naprieč USA začali kriminalizovať spanie na ulici.

Pri sčítaní na začiatku roka americká vláda zaznamenala viac ako 770-tisíc bezdomovcov, čo znamená, že na každých 10-tisíc obyvateľov ich pripadalo 23.

Štatistika už vlani medziročne vzrástla o 12 percent a tento rok stúpla dokonca o 18 percent, čo je podľa denníka The New York Times najvyšší nárast v evidencii federálnej vlády. Agentúra AP podotýka, že skutočný počet ľudí bez trvalej adresy je pravdepodobne ešte vyšší.

Americké ministerstvo bytovej výstavby podobne ako pred rokom nárast pripisuje rastúcim nájmom a ukončeniu programov sociálnej podpory zavedených v súvislosti s pandémiou covidu.

USA podobne ako európske krajiny zažili v posledných rokoch výrazný rast životných nákladov, pričom jedným z najpálčivejších problémov je vzostup cien bývania. Nedostatok cenovo dostupných bytov a domov bol tiež jednou z tém nedávnej predvolebnej kampane, v ktorej nakoniec znovuzvolený exprezident Donald Trump sľuboval okrem iného uľahčiť výstavbu nehnuteľností.

Rolu v rozmachu bezdomovectva zohrávajú aj živelné pohromy, uvádza AP. Vládni činitelia však podľa The New York Times pri prezentácii nových čísel zdôrazňovali súvislosť so zvýšenou imigráciou do USA. Státisíce migrantov v posledných rokoch dorazili do veľkých amerických miest, kde pre nich nestačili kapacity ubytovní.

S týmto aspektom súvisí takmer 40-percentný nárast v počte rodín žijúcich na ulici. Bezdomovectvo tento rok počas jedinej noci v USA zažilo takmer 150-tisíc detí. Vládni činitelia však argumentovali, že nápor spojený s imigráciou od januárového sčítania poľavil a že situácia sa od začiatku roka zlepšila.

„Tieto dáta sú takmer rok staré a už nereflektujú situáciu, ktorú vidíme,“ povedala úradujúca ministerka bytovej výstavby Adrianne Todmanová.

Zatiaľ čo pribúda ľudí bez trvalého bydliska, rastie aj tlak na samosprávy, aby sa situáciou niečo robili. Zlom v tomto smere priniesol júnový verdikt amerického najvyššieho súdu, ktorý rozhodol, že úrady môžu ľuďom zakazovať spanie na verejnosti aj v prípadoch, keď pre nich nie je zaistené miesto v ubytovniach.

Len o niekoľko rokov skôr sa najvyšší súd vecí odmietol zaoberať po tom, čo federálny odvolací súd dospel k záveru, že kriminalizácia bezdomovectva za takých okolností predstavuje protiústavnú formu trestu.

Verejnoprávna rozhlasová spoločnosť NPR tento týždeň informovala, že od zásahu najvyššieho súdu viac ako stovka amerických miest a obcí zakázala ľuďom spať na verejnosti, aj keď bezdomovci nemajú žiadne útočisko.

Postupujú takto samosprávy naprieč USA, či už ich vedú politici Demokratickej strany alebo republikáni. Podľa NPR to odráža silnú frustráciu z počtu ľudí na ulici a z problémov s drogami. Aktivisti obhajujúci práva bezdomovcov však namietajú, že pokuty a väzenie situáciu len zhoršia.