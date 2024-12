O možnosti najmladších posíl pre armádu sa hovorí už niekoľko týždňov. Teraz sa na sociálnych sieťach začala šíriť informácia, že už existuje príslušný návrh zákona. Nie je to však pravda: parlament vydal stanovisko, v ktorom zdôraznil, že nič také sa nepripravuje. Neznamená to však, že veková hranica mobilizácie sa určite nezníži, niektorí mladí Ukrajinci preto hľadajú spôsob, ako sa vyhnúť možnému povinnému vstupu do ozbrojených síl.

Medzi tými, ktorí radšej odišli do zahraničia, je aj Roman Bileckij z Kyjeva. Rozhodol sa odísť preč mesiac pred jeho osemnástymi narodeninami. „Dostal správu, že môže odcestovať za štúdiom na Slovensko. Pripravil si všetky dokumenty a sadol na vlak. Verí, že keď sa situácia na Ukrajine zlepší, bude sa môcť vrátiť," napísala agentúra Reuters. Bileckij začal študovať manažment podnikania, podobných prípadov mladých Ukrajincov, ktorí zamierili na Slovensko, sa nepochybne nájde viac.

Čoskoro dospelí muži, ako je Bileckij, ešte stále môžu voľne prekročiť hranice Ukrajiny. Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 sa zákaz vycestovať vzťahuje na Ukrajincov vo veku 18 – 60 rokov. Samozrejme, že to nemusí byť cesta za vysokoškolským vzdelávaním, môžu požiadať o udelenie azylu. Je však oprávnený pocit neistoty tých, čo ešte nemajú osemnásť rokov v súvislosti s tým, že sa chcú vyhnúť možnosti odchodu na front?

Spoľahlivá odpoveď sa dá asi najlepšie hľadať v názore ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského: „Musíme sa zamerať na to, aby sme existujúcim brigádam poskytli techniku. Nemali by sme kompenzovať nedostatok techniky a výcviku mladými vojakmi. Prioritou by mali byť dodávky rakiet a znižovanie vojenského potenciálu Ruska, a nie znižovanie veku brannej povinnosti na Ukrajine,“ zdôraznil na sociálnej sieti X.

Tí, čo nechcú vidieť najmladších Ukrajincov bojovať, sa opierajú hlavne o dva argumenty: štát potrebuje ochrániť túto generáciu a osemnásťroční ešte nie sú psychicky pripravení nasadzovať vlastný život pri obrane vlasti. Zaznieva aj tvrdenie, že zníženie vekovej hranice mobilizácie by mohlo viesť k rýchlemu exodu najmladších mužov do zahraničia. Mimochodom, koľko ukrajinských tínedžerov sa už nachádza v zahraničí? Z údajov Európskeho štatistického úradu vyplýva, že od začiatku ruskej invázie sa medzi utečencami v členských štátoch EÚ nachádza viac ako 190-tisíc Ukrajincov od 14 do 17 rokov.

Naopak, izraelský vojenský analytik David Sharp sa nazdáva, že Zelenskyj by správne urobil, keby súhlasil so znížením veku mobilizovaných (v súčasnosti povolávajú do armády mužov od 25 rokov, predtým to bolo až od 27 rokov). Poukázal na jednotky so staršími vojakmi, medzi ktorými sú nielen štyridsiatnici, ale aj takí, čo už majú viac ako päťdesiat rokov. „Vojaci nad 40 rokov už ťažšie plnia úlohy pechoty vrátane obsluhy ťažkej techniky. Ideálni sú dvadsiatnici," povedal Sharp pre server New Voice. Zároveň naznačil, že obrana Ukrajiny nemôže ležať na pleciach päťdesiatnikov bez zapojenia mladých mužov, ktorí majú pred sebou oveľa dlhšiu budúcnosť.

Zmenu pravidiel mobilizácie nepriamo, ale jednoznačne podporuje ukrajinský poslanec Roman Kostenko, ktorý má vojenskú hodnosť plukovníka. Zdôraznil, že zjednotiť sa a bojovať musia všetci. „Nemôže to vyzerať tak, že jedna kategória ľudí je na fronte a druhá sa môže niekde prechádzať," povedal pre server LB live. Dodal, že Zelenskyj by nemal robiť rozdiely medzi nikým: „Musí konať tak, aby národ bojoval. Nemôže držať nikomu stranu, ani mladým, ani starým, ani ženám, nikomu. Je národ, ktorý musí vyhrať v tejto vojne."

Vo Washingtone by privítali, keby sa z Kyjeva dozvedeli správu o zníženom veku mobilizovaných. Americkí demokrati i republikáni vychádzajú z toho, že armáda USA sa opakovane v minulosti spoliehala na nasadenie mladých mužov do vojenských operácií. Spočiatku sa o tom objavovali iba informácie bez uvedenia zdroja, neskôr už začali otvorene hovoriť o americkom tlaku samotní ukrajinskí predstavitelia. Verejne na potrebu zmeneného prístupu poukazujú aj z Washingtonu. Šéf diplomacie USA Antony Blinken pre agentúru Reuters povedal, že zapojenie mladých do vojny je nevyhnutné.

Aké ľudské zdroje by sa naskytli ukrajinským ozbrojeným silám, keby mohli posielať povolávacie rozkazy mužom vo veku od 18 do 25 rokov? Dotknúť by sa to mohlo približne dvoch miliónov Ukrajincov.

Nie je vylúčené, že Zelenskyj vyčkáva na príchod Donalda Trumpa do Bieleho domu. Mobilizáciou najmladších ukrajinských mužov by mohol skúsiť primať budúceho prezidenta USA, aby pokračoval v rozsiahlej vojenskej pomoci pre Ukrajinu, ako to dosiaľ robí Joe Biden. Zelenskyj určite nie je odtrhnutý od reality: bol by naivný, keby sa spoliehal na slová Trumpa z predvolebnej kampane, že ako prezident by dosiahol ukončenie rusko-ukrajinskej vojny počas jedného dňa…