Kyjev sa sťažuje na Fica v Bruseli, Ukrajinci poslali list eurokomisárovi

Kyjev sa obrátil na európske úrady kvôli vyjadreniam slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý pohrozil zastavením dodávok elektriny na Ukrajinu, ak Kyjev po Novom roku zastaví tranzit ruského zemného plynu na Slovensko. Napísal to web RBK-Ukrajina s odvolaním sa na ministra energetiky Hermana Haluščenka, podľa ktorého by krajiny Európskej únie mali dodržiavať existujúce pravidlá.

„Naozaj by sme chceli, aby každý v EÚ dodržiaval normy a predpisy, ktoré dnes existujú,“ uviedol v ukrajinskom televíznom vysielaní Haluščenko. „Napísal som list eurokomisárovi pre energetiku, (európskej sieti prevádzkovateľov elektroenerge­tických prenosových sústav) ENTSO-E a Energetickému spoločenstvu, aby sme zabezpečili, že tieto otázky budú riešené náležite z hľadiska súladu so zákonom,“ povedal minister.

O dodržiavaní európskych pravidiel týkajúcich sa energetiky hovoril vo svojom posolstve k národu v sobotu tiež ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Poveril som našich vládnych činiteľov, aby spoločne s Európskou komisiou, s našimi ďalšími partnermi v Európe, urobili všetko pre zachovanie stability jednotného európskeho energetického systému a pre dodržiavanie európskych energetických pravidiel,“ uviedol Zelenskyj.

Ukrajinský prezident v sobotu obvinil Fica z otvorenia druhého energetického frontu proti Ukrajine na pokyn ruského prezidenta Vladimira Putina. Reagoval na piatkové vyjadrenie šéfa slovenskej vlády, ktorý pohrozil Ukrajine odvetnými opatreniami, vrátane prerušenia dodávok elektriny, ak Kyjev po Novom roku zastaví tranzit ruského zemného plynu na Slovensko.

Ukrajina, ktorá sa od februára 2022 bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii, už skôr oznámila, že neplánuje od začiatku nového roka predĺžiť zmluvu o preprave ruského plynu do Európy prostredníctvom svojej siete plynovodov. Podľa Kyjeva platby za plyn pomáhajú Rusku financovať jeho vojnové ťaženie na Ukrajine. Zelenskyj v lete uviedol, že Kyjev rokuje o alternatívnych možnostiach, napríklad o tranzite azerbajdžanského plynu do Európy.

Fico okrem iného tvrdí, že alternatívne trasy by prudko zvýšili náklady a tiež by postihli slovenské zisky z tranzitu. Minulú nedeľu rokoval slovenský premiér v Moskve s Putinom, na ktorého rozkaz ruské vojská vpadli do susednej krajiny a rozpútali tak najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny. Šéf vlády po stretnutí s šéfom Kremľa povedal, že pokračovanie dodávok ruského plynu na Slovensko bude po 1. januári prakticky nemožné kvôli prístupu Kyjeva.