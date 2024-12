V Čade sa konajú parlamentné voľby, prvé po viac ako desiatich rokoch. Opozícia ich bojkotuje

V Čade sa v nedeľu konajú parlamentné voľby, prvé v krajine po viac ako desiatich rokoch, ktoré však bojkotuje opozícia. Hlasovanie pravdepodobne upevní moc prezidenta Mahamata Idrisse Débyho a dokončí prechod krajiny k ústavnému zriadeniu. Predbežné výsledky sa očakávajú do 15. januára 2025 a konečné výsledky by mali byť do 31. januára 2025, uviedla agentúra Reuters.