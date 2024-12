Ukrajina prezradila, koľko peňazí ju stoja ruskí vojnoví zajatci. A môžu pracovať, zarobia si šesť eur mesačne

Tri teplé jedlá denne, zdravotná starostlivosť, možnosť pracovať. Ukrajina ubezpečuje, že sa dobre stará o ruských vojakov, ktorí padli do zajatia. Kyjev zdôrazňuje, že postupuje v súlade so Ženevskými konvenciami, ktoré upravujú aj zaobchádzanie s vojnovými zajatcami.

Zajatecké tábory spravuje ministerstvo spravodlivosti. „Od marca 2022 do júna 2024 boli zriadené štyri tábory. Priamo sa vyčlenilo na ne 294,2 milióna hrivien. Dobročinné organizácie a zahraniční partneri, najmä Medzinárodný červený kríž, významne podporili zabezpečenie riadnych podmienok zadržiavania väzňov," informoval teraz parlament v tlačovej správe. Uvedená suma v hrivnách vychádza v prepočte na 6,7 milióna eur. Ukrajinský server Fokus, ktorý sa odvoláva na údaje ministerstva spravodlivosti ešte z marca 2023, spresnil, že náklady na jedného ruského zajatca dosahujú mesačne okolo 10-tisíc hrivien, čo je zhruba 230 eur. „Sú v tom započítané stravovanie, ošatenie, lieky, prevádzkovanie tábora, platy personálu, bezpečnosť, služby," napísal Fokus.

Ženevské konvencie požadujú, aby sa vojnoví zajatci nachádzali v bezpečnej vzdialenosti od frontu. Lokality táborov s Rusmi nie sú presne známe z bezpečnostných dôvodov, ale podľa dostupných informácií minimálne jeden je v Ľvovskej oblasti (zemepisne nad Užhorodom neďaleko hraníc so Slovenskom). Ukrajinci v rámci projektu Chcem žiť nakrútili dokument o živote v jednom tábore a vyspovedali niekoľko zajatcov. (Chcem žiť je názov horúcej telefónnej linky, na ktorú môžu zavolať Rusi, ktorí sa mienia vzdať, pričom je im sľúbené slušné zaobchádzanie.)

Budíček býva každý deň o šiestej hodine. Na záberoch je vidno, ako zajatcom začne hrať ukrajinská štátny hymna. Začína sa slovami, že sláva a sloboda Ukrajiny nezhynula. Počujú ju ešte aj vtedy, keď si čistia zuby, potom zídu na nádvorie na raňajší kontrolný nástup. Nasledujú raňajky. Medzi zajatcami je aj 44-ročný Andrej Jermolajev, jeden z tých, ktorí súhlasili s rozhovorom. Vyštudovaný elektroinžinier sa usmieva, keď hovorí, že Červený kríž mu práve doručil list od jeho mladšieho syna. Dozvedel sa, že ho zaujíma šach a balet. V čase nakrúcania interview bol Jermolajev bezmála jeden rok v zajatí. Naznačil, že Rusko asi robí veľmi málo, aby dochádzalo k výmene zajatcov medzi dvomi bojujúcimi štátmi. Nepriamo priznal, že fakticky sa stal okupantom, keď so zbraňou vkročil na ukrajinské územie, ale zdôraznil, že vidiečania, ktorých stretol, tvrdili, že ich potešil príchod ruskej armády.

Danil Nikitin, ktorý má 27 rokov, odpovedal aj na otázku, aký bol podľa neho cieľ špeciálnej vojenskej operácie, ako ruský prezident Vladimir Putin nazval inváziu. „Nikdy som o tom nepremýšľal," reagoval zajatec, ktorý poznamenal, že o politiku sa nikdy nezauímal, nechodil ani k voľbám. Nikitin sa po deviatich mesiacoch v tábore zdôveril, že ho opustila priateľka, s ktorou má malého syna. Dokonca si už stihla nájsť iného muža. Nikitin pôsobí ako prostoduchý mladý muž. O svete vie zjavne málo, doteraz bol iba jedenkrát v zahraničí, navštívil Bielorusko. Podotkol, že nemal na výber: musel poslúchnuť, keď dostal povolávací rozkaz do armády. A zmienil sa o tom, že na Ukrajine nevidel nijakých nacistov, čo asi súvisí s tým, že predpokladal, že na dajakých natrafí (zodpovedalo by to propagande, ktorú zrejme počas vojenského výcviku počúval o takzvanej denacifikácii ukrajinského územia).

Zajatcom, ktorí prejavia záujem, umožňujú pracovať. V prvom rade ide o to, aby im rýchlejšie plynul čas. Robia šesť dní týždenne, za každý deň dostanú symbolických desať hrivien, čo je v prepočte 23 centov. Mesačne to vychádza na šesť eur.

Nie je jasné, koľko Rusov sa nachádza v ukrajinskom zajatí a rovnako to platí z opačnej strany. V júni tohto roku z Moskvy zaznelo, že Ukrajina má 1348 ruských zajatcov a Rusi zadržiavajú až päťnásobne väčší počet Ukrajincov. Prvý údaj však môže byť podhodnotený a druhý premrštený. Počet Rusov istotne aktuálne nezodpovedá skutočnosti, pretože po ukrajinskom vpáde do Kurskej oblasti v auguste tohto roku sa hovorilo, že bolo zajatých až okolo 2-tisíc príslušníkov ruských ozbrojených síl. Britská stanica BBC odhaduje, že v ukrajinskom zajatí sa nachádza až 8-tisíc ruských vojakov. V Kyjeve sa o ich počte oficiálne nezmieňujú, takže je zložité dopátrať sa pravdy.

BBC upozornila, že v tomto roku sa uskutočnilo iba desať výmen zajatcov medzi Ukrajinou a Ruskom, čo je najmenej od februára 2022, keď Putin nariadil inváziu. Server britskej stanice informoval s odvolaním na nemenovaného ukrajinského predstaviteľa, že najbližšia výmena zajatých vojakov by sa mohla uskutočniť v najbližšom čase, možno na Nový rok.