Moskvu neuspokojujú návrhy zaznievajúce z tímu zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa týkajúce sa ukončenia vojny Ruska proti Ukrajine. Uviedol to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozhovore s agentúrou TASS. Text v pondelok zverejnilo ruské ministerstvo zahraničia na svojom webe. Ukrajina sa už 34 mesiacov bráni ruskej agresii, a to aj vďaka rozsiahlej západnej predovšetkým americkej pomoci.

Moskva doteraz nedostala žiadne oficiálne návrhy, navyše až do Trumpovej inaugurácie 20. januára politiku určuje súčasný prezident Joe Biden, a tak iba jeho vláda má právomoci s Ruskom v mene Spojených štátov vyjednávať. Fakticky sa však žiadne rokovania o Ukrajine nevedú, upozornil Lavrov.

„Súdiac podľa početných únikov informácií a rozhovoru, ktorý poskytol samotný Trump magazínu Time, reč je o ‚zmrazení‘ bojových operácií na frontovej línii a odovzdaní ďalšej zodpovednosti za konfrontáciu s Ruskom Európanom. Nás samozrejme neuspokojujú návrhy, zaznievajúce z tímu zvoleného prezidenta, odložiť ukrajinské členstvo v NATO o 20 rokov a tiež rozmiestniť na Ukrajine mierový kontingent ‚britských a európskych síl‘,“ vyhlásil Lavrov.

Rusko je podľa ministra pripravené na mierové rokovania, ale treba si vraj uvedomiť, že Moskvu uspokoja len právne záväzné dohody, ktoré odstránia prvotné príčiny konfliktu a ktoré budú obsahovať mechanizmus brániaci porušeniu dohôd. Tento mechanizmus Lavrov však bližšie neosvetlil.

Moskva svojou agresiou voči Ukrajine porušila budapeštianske memorandum z roku 1994, v ktorom sa spolu s USA a Britániou zaviazala zaručiť ukrajinskú územnú celistvosť výmenou za to, že sa Ukrajina vzdá jadrových zbraní.

Kyjev a Západ obviňujú Rusko, že porušilo svoje medzinárodné a bilaterálne záväzky a rozpútalo ničím nevyprovokovanú agresiu proti susednej krajine, aby uchvátilo ukrajinské územia a odstránilo vládu v Kyjeve, ktorá sa Moskve nepozdáva. Sám ruský prezident Vladimir Putin, ktorý vojnu rozpútal, spočiatku hovoril o nevyhnutnosti „demilitarizovať“ a „denacifikovať“ Ukrajinu, na čele ktorej stojí prezident židovského pôvodu a v ktorej krajná pravica – súdiac podľa výsledkov volieb – zohráva iba okrajovú úlohu. Neskôr začal Putin tvrdiť, že Rusko bolo „vtiahnuté“ do konfliktu, ktorý zavinil Západ.

Lavrov teraz povedal, že je na Američanoch, aby urobili prvý krok k obnove dialógu s Ruskom, pretože to boli Američania, kto ho prerušil po ruskej invázii na Ukrajinu. Myslí však, že ak sa Trump pokúsi obnoviť vzťahy s Ruskom, bude musieť „plávať proti prúdu“, pretože obe americké strany sa zhodujú na tom, že je nutné čeliť Rusku a podporovať „neonacistický“ režim v Kyjeve, tvrdil. Ak by USA začali prihliadať na záujmy Ruska, dialóg by sa mohol postupne rozvíjať, ale ak sa tak nestane, všetko zostane pri doterajšom stave, dodal šéf ruskej diplomacie.

Zapochyboval tiež o ochote Kyjeva k územným ústupkom, keď mierový plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa opiera o požiadavku obnovenia územnej celistvosti krajiny v hraniciach z roku 1991 a stiahnutia ruských vojsk za tieto hranice. Za týchto okolností sa Rusko podľa šéfa diplomacie nemieni zúčastniť žiadneho „mierového summitu“, ani keby dostalo pozvánku.

Samotné Rusko pritom trvá na neprípustnosti členstva Ukrajiny „v ľubovoľnej územnej konfigurácii“ v NATO, a to tým skôr, že „dlhoročnú expanziu NATO“ považuje Moskva za jednu z hlavných príčin „ukrajinskej krízy“. K cieľom ruskej vojny, ktoré „musia byť dosiahnuté“, patrí zakotvenie Ukrajiny mimo vojenských blokov, zdôraznil Lavrov.