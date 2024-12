USA prepustili z Guantánama jedného väzňa. Sedel 22 rokov, z ničoho ho neobvinili

Spojené štáty prepustili z väznice na základni v kubánskom Guantáname jedného väzňa. Oznámilo to v noci na utorok SEČ americké ministerstvo obrany. Muža odovzdali do Tuniska, odkiaľ pochádza. Na Guantáname je tak v súčasnosti internovaných 26 ľudí, z ktorých by väčšina mohla byť odovzdaná do zahraničia.

Odovzdaný bol občan Tuniska, ktorý padol do amerického zajatia na začiatku vojny v Afganistane, ktorú Spojené štáty začali po teroristickom útoku z 11. septembra. Spojené štáty sa okrem iného domnievali, že muž bol členom hnutia Taliban či teroristickej organizácie Al-káida. Vo väznici na Guantáname bol internovaný od začiatku jej prevádzky v roku 2002, napísal denník The New York Times. Podľa denníka nebol muž nikdy z ničoho obžalovaný.

Súčasný americký prezident Joe Biden sľúbil znížiť počet ľudí väznených na americkej základni, ktorá sa nachádza na Kube. Podľa správy OSN v januári roku 2021, keď Biden vstúpil do úradu, bolo na Guantáname väznených 40 ľudí. Podľa Pentagonu sa teraz vo väznici nachádza 26 osôb. Do zahraničia by mohlo byť odovzdaných 14 väzňov a len dvoch väzňov odsúdila špeciálna vojenská komisia, ktorá rieši tamojšie prípady.

Podľa dostupných informácií americké úrady odovzdali do zahraničia v decembri štyroch ľudí. V polovici decembra Pentagon oznámil odovzdanie jedného ďalšieho väzňa do Kene a dvoch väzňov do Malajzie.

Väznicu Guantánamo na Kube zriadila administratíva vtedajšieho prezidenta Georgea W. Busha v reakcii na teroristické útoky z 11. septembra 2001. Američania tam zadržiavali vyše 780 ľudí kvôli podozreniu z terorizmu, väčšina z nich ale nebola nikdy obvinená. Podľa organizácií na ochranu ľudských práv boli väzni mučení a vystavení neľudskému zaobchádzaniu.